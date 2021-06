Home Gerüchte iPhone 13: Bild-Leaks geben neue Einblicke

Das iPhone 13 wird wohl mit einer etwas kleineren Notch auf den Markt kommen. Auch die Kamera wird verbessert und in diesem Zuge im Design her wohl etwas überarbeitet. Neue Leaks, die auf authentischen Quellen in der Produktion beruhen sollen, geben nun einen neuerlichen Ausblick auf das kommende Modell.

An Leaks zum neuen iPhone 13 mangelte es in den letzten Wochen und Monaten nicht. Wir wollen nun an dieser Stelle einmal mehr einen Bild-Leak aufgreifen, der zeigen soll, wie das iPhone 13 aussieht.

Er wurde von einem bekannteren Leaker auf dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht, der in der Vergangenheit immer wieder einige zutreffende Prognosen zu verschiedenen Apple-Prognosen geteilt hatte.

iPhone 13 and 13 Pro dummies. All 4 sizes still in the running. Camera module placement changed on the regular 13s. Pro Max looks slightly larger pic.twitter.com/RqxNiOfBnb — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 23, 2021

Die neuen Leaks zeigen nichts unerwartetes. Das iPhone 13 wird wohl mit einer kleineren Notch erscheinen, entsprechende Leaks hatte es in der Vergangenheit ebenfalls reichlich gegeben, wie wir etwa in dieser Meldung berichtet hatten.

Vollständig verschwinden wird die Notch aber erst in späteren iPhone-Versionen. Leichte Änderungen wird auch die Kameraanordnung erfahren.

Verschiedene Verbesserungen im iPhone 13 erwartet

Wie diese Optimierungen der Kamera im iPhone 13 sich auswirken könnten, haben wir etwa in dieser Meldung für euch zusammengefasst. Weiter wird erwartet, dass Apple dem kommenden Modell ein 120 Hz-Display mit einer Always-On-Funktion spendieren wird. Diese Neuerung wird allerdings wohl auf das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max beschränkt bleiben.

