iPhone 12 Mini wird zurückgestutzt | iPhone 13 mit Sensor-Shift? | Apple CAr aus den USA? – Daybreak Apple

Guten Morgen alle miteinander! Was war das wichtigste Ereignis des gestrigen Tages? Ach… von wegen irgendwas mit Politik…. In der Bundesliga ging ein Spiel mit 3:0 zu Ende – könnte etwa etwas wichtiger sein? Wir blicken am Morgen aber dennoch auf die wichtigsten Dinge in Apple-Land der letzten 24 Stunden.

Das iPhone 12 Mini ist bei vielen von euch beliebt – umso mehr stößt eine Nachricht auf Unmut und Ablehnung, wonach Apple die Produktion des iPhone 12 Mini gedrosselt haben soll. Das kleine Modell sei einfach zu wenig gefragt, heißt es in der Lieferkette. Dennoch, einstweilen dürfte Apple am Mini festhalten, zumindest noch im iPhone 13-Lineup.

Wird das iPhone 13-Lineup mit stabilisierten Sensoren ausgestattet?

Ebenfalls ums iPhone dreht sich eine weitere aktuelle Frage der Gerüchteküche, hier ist allerdings die nächste iPhone-Generation Thema: Das iPhone 13 soll im gesamten Lineup mit einem stabilisierten Bildsensor ausgestattet werden: Aktuell wird zumeist die Linse stabilisiert. Derzeit bietet nur das iPhone 12 Pro Max Sensor-Shift, wie der neue Ansatz genannt wird, mehr dazu hier.

Das Apple Car wird vielleicht in den USA gebaut

Wir wissen bereits manches über mögliche Pläne Apples, ein eigenes Auto zu bauen: Im Jahr 2024 könnte es auf den Markt kommen. Nun wurde bekannt, dass die Fahrzeuge möglicherweise in einer Fabrik in den USA gebaut werden, in einem Staat, der zuletzt in der US-Politik eine nicht geringe Rolle gespielt hat, hier lest ihr die wenigen bekannten Details.

Donald Trump ist noch immer eine Gefahr für die Öffentlichkeit

Donald Trump ist zwar nicht länger Präsident der USA, eine Gefahr für den sozialen Frieden stellt er aber noch immer dar, zumindest noch innerhalb der USA. So begründet YouTube, dass der Politiker und Unternehmer noch wenigstens eine weitere Woche auf YouTube gesperrt bleibt, Twitter und Facebook hatten bereits nach dem Sturm auf das Kapitol ähnliche Maßnahmen ergriffen.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Es dürfte Apple nur begrenzt begeistern, wer da zuletzt einen lauffähigen Linux-Port für den M1-Mac präsentiert hat, denn dieses Unternehmen brachte Apple unlängst vor Gericht eine empfindliche Niederlage bei. Nun zeigte man dort, dass Linux grundsätzlich ohne existenzielle Probleme auf dem M1-Mac starten kann, bis es allerdings fertige Installationspakete für den Endkunden gibt, dürfte es noch eine Weile dauern, das gilt ebenso für Windows auf dem M1-Mac.

Die Beats Flex werden noch bunter.

Jetzt sind endlich alle Farben vertreten: In vier Farbversionen können Kunden nun die Beats Flex bei Apple erwerben: Neu hinzu kamen gestern die Versionen in Flammenblau und Rauchgrau, mehr dazu hier. Die Beats Flex sind der preisgünstigste Einstieg ins Beats-Lineup.

Netflix verdient weiter prächtig.

Corona war zwar eine immense Herausforderung für die Streamingbranche, zugleich profitierte sie von den gesellschaftlichen Einschränkungen der Pandemie, wie nur wenige andere Wirtschaftsbereiche. Netflix merkt das in Form eines glänzenden Jahres 2020: Umsatz und Gewinn stiegen kräftig, mehr als 200 Millionen Nutzer haben den Dienst aktuell weltweit im Abo. Da kann man sich auch schon mal eine kleine Preiserhöhung genehmigen – die kommt nun auch nach Deutschland.

An dieser Stelle darf ich euch einen schönen Tag wünschen und verabschiede mich bis zur morgigen Frühausgabe.

