Das ging schnell: Windows auf M1-Macs läuft wunderbar

Läuft Windows auf den neuen M1-Macs? Die Frage ist nun beantwortet: Ja und zwar sogar gut. Absehbar war das zuvor schon, die Realisierung gelang dann aber doch schneller und problemloser als erwartet.

Windows kann auf Macs mit dem neuen M1-Chip laufen, diesen Beweis hat nun erstmals ein Entwickler angetreten. Sonderliche Schwierigkeiten hatte er nicht dabei, das System von Microsoft auf einem Mac mit M1-CPU laufen zu lassen.

Er verwendete den Virtualisierer und die ARM-Version von Windows 10 in der Insider-Version. Windows gibt es seit Jahren in ARM-Fassungen, seit Microsoft den ersten Anlauf unternahm, Windows auf Tablets zu bringen. Die ersten Surface-Modelle liefen mit ARM-Chips, allerdings war das Projekt auch aufgrund der extrem begrenzten App-Auswahl ein Fehlschlag.

Windows läuft hervorragend auf M1-Macs

Die nun virtualisierten Windowssysteme laufen nach Aussagen von Alexander Graf ganz vorzüglich auf den M1-Macs. Sie können auch X86-Apps ausführen. Dabei kommen sie zwar nicht an die Performance von Rosetta 2 heran, sind aber nicht weit davon entfernt, was im Umkehrschluss erneut andeutet, dass Apple mit Rosetta 2 eine wirklich gute Übersetzungsschicht gelungen zu sein scheint.

Auch wenn Graf bei der Virtualisierung von Windows auf dem M1-Mac nicht auf signifikante Probleme gestoßen ist, werde es noch eine Weile dauern, bis ein als stabil zu bezeichnendes System-Image verfügbar sein wird, so der Entwickler.

Zuvor hatte bereits Apples Softwarechef Craig Federighi erklärt, Windows auf M1-Macs sei definitiv möglich, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Microsoft sei indes am Zug, die Umsetzung voranzutreiben.

So dürfte es nun nicht mehr lange dauern, bis Windows auch auf den neuen Macs regulär verwendet werden kann.

