Das Apple Car könnte in den USA gebaut werden

Das Apple Car könnte initial in einer Fabrik im amerikanischen Bundesstaat Georgia gebaut werden. Dort betreibt eine Tochter von Hyundai einen Produktionsstandort: Dem Vernehmen nach hat sich Apple für die Fertigung seines Autos Hyundai als Partner ausgesucht. Erste Wagen könnten in vier Jahren vom Band rollen.

Apples Auto wird möglicherweise in den USA gebaut: Wie zuletzt aus Berichten südkoreanischer Medien hervorging, soll geplant sein, die Fabrikation in einem Standort von Kia Motors aufzunehmen, der sich im US-Bundesstaat Georgia befindet. Hyundai soll dem Vernehmen nach die Fabrikation des Apple Cars an seine Tochter Kia Übertagen haben. Die Hintergründe dieser Entscheidung, so sie sich denn tatsächlich so ergeben haben sollte, sind angeblich marketingtechnischer Natur. Entsprechende interne Beratungen sollen in der Firmengruppe am vergangenen Dienstag aufgenommen worden sein, die schlussendlich zu der getroffenen Absprache führten, heißt es.

Das Apple Car könnte 2024 rollen

Vor einigen Tagen war bekannt geworden, dass Apple bei der Fertigung des Apple Car wohl auf Hyundai setzen würde, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Bereits im März könnte eine entsprechende Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen unterschriftsreif sein. In der Folge waren die Aktien des Autobauers regelrecht explodiert, obgleich die Stellungnahme von dort über laufende Gespräche mit Apple denkbar unkonkret geblieben war. Aber schon diese wenigen Worte waren offenbar zu viel: Hyundai nahm zu einem späteren Zeitpunkt alles zurück und sprach lediglich von Gesprächen mit verschiedenen Akteuren zu einem nicht näher genannten Zweck. Hintergrund sollen überzogene Konventionalstrafen Apples sein, die auch für große Partner rasch ruinöse Folgen nach sich ziehen können. Wie es zuletzt aus Agenturkreisen hieß, sollen erste Autos bereits 2024 ausgeliefert werden, während andere Experten allerdings noch einen deutlich späteren Start des Autos für wahrscheinlicher hielten.

