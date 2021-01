Home Apps Netflix wird teurer, bleibt ihr dabei?

Die Preiserhöhung von Netflix erreicht nun auch deutsche Kunden. Das größte Abo kostet in Zukunft 18 Euro im Monat. Die nächste Preisrunde des gerade in Corona-Zeiten beliebten Streamingdienstes hatte ihren Anfang kürzlich in Großbritannien genommen.

Wie viel wollen sich die Zuschauer Streaming kosten lassen? Dieser Frage geht Netflix immer wieder nach, indem man ausgewählten Neukunden höhere Preise beim Abschluss eines Abos in Aussicht stellt. Anhand der Reaktionen schätzt Netflix dann ab, ob man sich wieder einen Schluck aus der Pulle genehmigen kann – man kann, wie die nun angelaufene Preiserhöhung zeigt.

Zuerst wurden die Preise für Kunden in Großbritannien angehoben, nun hat die Erhöhung auch Deutschland erreicht.

Netflix kostet in Zukunft bis zu 18 Euro im Monat

Das günstigste Abo, das nur ein Profil und SD-Auflösung umfasst, bleibt preislich unverändert: Der Tarif für zwei Zuschauer und FHD-Auflösung wird einen Euro teurer. Kunden zahlen hier nun 12,99 Euro. Besonders teuer wird die Premium-Option für vier gleichzeitig aktive Zuschauer, die gern in Familien genutzt wird. Sie verteuert sich um zwei Euro und kostet in Zukunft 17,99 Euro.

Die Preiserhöhung betrifft vorerst nur Neukunden oder Rückkehrer, die ein inaktives Abo wieder in Betrieb nehmen. Allerdings wird es früher oder später auch für Bestandskunden teurer, wie lange ihnen noch bleibt, ist nicht bekannt, es ist von Wochen bis wenigen Monaten auszugehen. Werdet ihr den Dienst weiter nutzen, sobald die Preiserhöhung ausgerollt wird oder euer Abo kündigen?

Immerhin, Netflix wird dieses Jahr so viele Originalfilme veröffentlichen, wie noch nie. Insgesamt 70 Streifen aus eigener Produktion sollen 2021 erscheinen.

