iPhone 12 / iPhone 12 Pro / HomePod Mini … heute ist alles Daybreak Apple

Guten Morgen liebe Apfelpage.de-Leser: Puh! Der Tag gestern war stressig für uns in der Redaktion, aber ich hoffe, wir haben euch eine profunde und hilfreiche Berichterstattung geliefert. Zweifellos wird der Daygreak heute etwas karg ausfallen, wir haben aber auch noch so viele Details nachzutragen zu gestern. Aber nun wollen wir zunächst einmal zurückschauen. – ihr schafft es hoffentlich leichter aus dem Bett.

Also – das iPhone 12 ist da: Hier lest ihr die Details. Es ist doch interessant, wie viele der Leaks im Vorfeld Recht hatten. Leider gilt das im guten, wie im schlechten, denn dass das iPhone 12 Pro Max die allerbesten Kamerafeatures hat, ist ebenso richtig. Hier lest ihr alle Details, die das iPhone 12 Pro vom iPhone 12 abheben.

Die Preise und die Verfügbarkeiten wurden ebenfalls korrekt vorhergesagt, wenn man dem richtigen Leaker folgte. Hier lest ihr die Details zu allen Preisen sowohl zum iPhone 12, iPhone 12 Pro Max und auch dem HomePod Mini. Ach ja, der HomePod Mini, da war ja noch was: Hier gibt es für die Interessierten den Rest. Weniger als 100 Euro für einen HomePod; reicht das gegen den Echo?

Die Frage ist: Welcher Leaker hatte seiner Zeit noch einen anderen Zeitplan vorhergesagt?

Die Keynote im Schnelldurchgang

Nun, das ist also die gesamte Keynote – für alle, die gestern keine Zeit hatten.



Nun, das iPhone 12 Pro

Der HomePod Mini – nun



Und das ganze, was da sonst noch war? Keine Sorge, da kommt noch einiges, aber lasst uns erstmal ausschlafen…

Kommt gut in den Mittwoch!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!