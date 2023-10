Home Betriebssystem iOS 17.1 erscheint wohl am 24. Oktober

Das kommende Update auf iOS 17.1 ist aktuell in der Beta. Erst kürzlich wurde eine neue Testversion an die Entwickler verteilt. Jetzt wissen wir auch, wann das Update für alle Nutzer erscheinen dürfte. Dafür hat eine französische Aufsichtsbehörde gesorgt.

Normalerweise wird kein Datum für die Veröffentlichung eines kleineren Zwischen-UUpdates genannt, im Falle von iOS 17.1 ist nun allerdings ein konkreter Termin bekannt. Apple wird wohl das Update auf iOS 17.1 am 24. Oktober für alle Nutzer veröffentlichen.

Französischer Regulierer gibt Datum bekannt

Diese Information veröffentlichte die französische Aufsichtsbehörde ANFR auf ihrer Webseite. Hintergrund dieser Mitteilung ist die Auflage der französischen Aufsichtsbehörde, die Sendeleistung des alten iPhone 12 zu begrenzen. Diese soll Grenzwerte der Strahlungsleistung in Frankreich verletzen, allerdings erfolgte die Reaktion der Behörden auf diesen Missstand reichlich spät. Apple will in iOS 17.1 Modifikationen der Sendeleistung vorgenommen haben, eine schuldhafte Verletzung jedweder Richtlinien hatte das Unternehmen allerdings stets abgestritten. Dennoch wurde die Anpassung nun vorgenommen, um keinen Rückruf der verkauften Einheiten durch die Aufsichtsbehörde zu riskieren.

Der 24. Oktober fällt auf einen Dienstag, in der Vergangenheit hatte Apple Updates häufiger am Montag ausgeliefert.

