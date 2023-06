Home Betriebssystem iOS 16.6 und iPadOS 16.6 Beta 4 für Entwickler ist da

iOS 16.6 und iPadOS 16.6 Beta 4 für Entwickler ist da

Apple hat heute Abend iOS 16.6 und iPadOS 16.6 Beta 4 für die Entwickler bereitgestellt. Die neue Beta folgt zwei Wochen auf die Verteilung der vorangegangenen Beta. Es dürfte sich um das letzte Update für iOS 16 handeln.

Apple hat am heutigen Abend iOS 16.6 und iPadOS 16.6 Beta 4 für alle registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt. Die Beta folgt zwei Wochen auf die Verteilung der vorangegangenen Testversion für die registrierten Entwickler. Die neue Beta kann von allen Entwicklern geladen werden, sofern die Apple-ID mit einem Entwickler-Account verbunden ist. Zudem wurde auch die vierte Version der Beta für tvOS 16.6, macOS 13.5, and watchOS 9.6 veröffentlicht.

Nur wenige Neuerungen in kommendem Update

Bis jetzt ist noch nichts darüber bekannt, welche Neuerungen sich definitiv in der Aktualisierung auf iOS 16.6 und iPadOS 16.6 finden werden. Es ist auch nicht mit größeren Änderungen zu rechnen, iOS 16.6 und iPadOS 16.6 dürften die letzten Updates für iOS 16 sein. Genau so verhält es sich bei tvOS 16.6, macOS 13.5, and watchOS 9.6.

Die finale Version des Updates auf iOS 16.6, iPadOS 16.6, tvOS 16.6, macOS 13.5, and watchOS 9.6.wird in wenigen Wochen erwartet.

Läuft die Beta auf euren Geräten stabil? Teilt uns gern eure Eindrücke mit.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!