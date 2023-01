Home Betriebssystem iOS 16.3 wird wohl neue HomeKit-Architektur zurückbringen

iOS 16.3 wird wohl neue HomeKit-Architektur zurückbringen

Wir haben es hier schon ein paar Mal erwähnt: 2023 dürfte für Smart Home und HomeKit ein wichtiges Jahr werden. Der neue Standard Matter wird langsam ausgerollt und Apple schraubt unter der Haube an seiner neuen Architektur. Das dafür notwendige Update musste man zurückziehen, doch mit iOS 16.3 scheint die erneute Freigabe anzustehen.

Sollte mit iOS 16.2 erscheinen

HomeKit wurde von Apple 2014 auf den Weg gebracht und im Laufe der Zeit hat sich einiges angesammelt. Deshalb war es nur logisch, dass Apple hier Hand anlegen und die darunter liegende Architektur modernisieren will. Angekündigt auf der WWDC22 verzögerte sich der Start jedoch und wurde erst mit iOS 16.2 ausgerollt. Das Upgrade war auch kurze Zeit verfügbar, doch die Fehler waren teils gravierend, Apfelpage berichtete. Familienmitglieder konnten nicht hinzugefügt werden, Steuerzentralen waren unerreichbar etc.. Die Probleme waren teils so schlimm, dass sie auf Apples Liste für schwerwiegende Probleme landeten.

Beta von iOS 16.3 bringt Upgrade zurück

Nun ist seit letzter Woche die zweite Beta von iOS 16.3 und iPadOS 16.3 verfügbar und hier gibt es eine interessante Entdeckung: Apple hat das Upgrade für die HomeKit-Architektur wieder zurückgebracht. Da es sich erst um die zweite Beta handelt, ist ein gutes Zeichen und man darf hoffnungsvoll sein, dass dieses Mal wirklich alles klappt. Wir erwarten das Update frühestens Mitte Februar.

