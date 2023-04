Home Smart Home IKEA VINDSTRYKA: Online und in den Möbelhäusern vor Ort erhältlich

IKEA VINDSTRYKA: Online und in den Möbelhäusern vor Ort erhältlich

Wer auf der Suche nach einem smarten Raumsensor ist, der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und den Kohlendioxidgehalt erfassen und direkt auf einem integrierten Bildschirm darstellen kann, der darf am Wochenende mal zum IKEA in seiner Nähe fahren. Die Schweden bieten nun den Raumsensor VINDYTRKA auf beiden Vertriebswegen an.

IKEA VINDSTRYKA

VINDSTYRKA kann über das Erfassen von Schadstoffpartikeln mit einer Größe von 0,1 bis 2,5 Mikrometer (PM 2,5) hinaus auch die TVOC-Konzentration in der Luft messen, also auch das Vorhandensein von flüchtigen organischen Verbindungen messen. Obendrauf finden sich Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit integriert. Der Sensor funktioniert alleinstehend und die Werte lassen sich mithilfe der übersichtlichen Darstellung direkt am Display ablesen. Die Stromversorgung wird über einen USB-C-Anschluss realisiert. Wer einen DIRIGERA-Hub besitzt, kann die Daten in die neue Home Smart-App und somit auch in HomeKit einbinden.

Online und offline erhältlich

Seit Anfang des Monats verkauft IKEA den VINDSTRYKA bereits offline in seinen Einrichtungshäusern, entweder zur Mitnahme oder via Click & Collect: Nun lässt sich der Sensor auch online bestellen. Beachtet bitte jedoch, dass oftmals noch Versandkosten hinzukommen. Die Schweden scheinen mit dem Sensor wieder einmal eine Nerv getroffen zu haben, der Sensor ist in diversen Möbelhäusern aktuell nicht auf Lager.

Angesichts der Werte, die der Sensor erfassen kann, gehen die 39,99 Euro unserer Meinung nach zudem in Ordnung. Der DIRIGERA-Hub kostet 59,99 Euro und ihr benötigt die neue IKEA Home-App.

