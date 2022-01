iCloud-Fehler ärgert Entwickler: Serververbindungen oft unzuverlässig

Apple sorgt in den letzten Wochen für Ärger bei Nutzern von Apps mit iCloud-Synchronisation und deren Entwicklern. Diese sind auf ein nicht nachvollziehbares Verhalten der iCloud-Server zurückzuführen, die zu einer Unzuverlässigkeit der Synchronisation führen, die von den Nutzern dann den Entwicklern angelastet wird.

Apples iCloud sorgt aktuell vermehrt für Probleme bei bestimmten Apps. Der Fehler steckt offenbar in CloudKit, der Sammlung an Schnittstellen, mit denen die Entwickler mit den Servern der iCloud kommunizieren können. Die Serververbindungen führen häufig zu Fehlermeldungen, hierbei wird immer wieder der Fehlercode HTTP 503 zurückgegeben, der anzeigt, dass ein Dienst zwischenzeitlich nicht erreichbar ist.

durch dieses Fehlerbild wird dann aber auch die Synchronisierung unterbrochen, sodass einige Entwickler inzwischen schon angefangen haben, um das Problem herauszuarbeiten.

so haben die Macher der populären Notizen-App GoodNotes bereits einen eigenen Workaround gebastelt. Hierbei wird eine Verbindungsanfrage einfach so oft wiederholt, bis sie irgendwann erfolgreich ist, hierüber informiert das Entwicklerteam im Rahmen eines Supportdokuments.

Ok, there’s clearly an issue going on with iCloud sync right now affecting a lot of users across many different apps. What’s the best way to report this? Radar? I haven’t made any changes to my app since October and users have just recently started reporting sync failures.