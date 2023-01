Home Apps Hue-App in Version 4.34 rollt neue Energiespar-Funktion aus

Verfasst von Patrick Bergmann // 26. Januar 2023 um 16:21 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Für die meisten ist Beleuchtung der Einstieg in das Smart Home und hier trifft man ziemlich schnell auf Philips Hue von Signify. Kein anderer Hersteller bietet solch ein breites Sortiment an verschiedensten Leuchtmitteln an, welches zuletzt bekanntlich erweitert wurde. Dafür gönnt man sich auch eine neuerliche saftige Preiserhöhung, die man über die App über eine neue Energiesparfunktion ausgleichen will…

Hue-App in Version 4.34

Noch ein Satz zu den Preisen bzw. deren Erhöhung, Apfelpage berichtete. Die macht es immer unattraktiver, das System Neueinsteigern zu empfehlen. Das liegt sicherlich auch an der App, die bestenfalls funktional ist. Doch zurück zum Update, hier gibt es eine neue Funktion, die ein paar Euro bei der Stromrechnung sparen soll:

Sie können jetzt in der Hue Szenengalerie nach „Energiesparen“ suchen, um unsere energieeffizientesten Szenen zu sehen! Probieren Sie es aus, um Stimmung zu machen – und Energie zu sparen.

Angemerkt sei hier an der Stelle, dass für diese Funktion die aktuelle Bridge vorausgesetzt ist. Die ist leicht zu erkennen, da es sich um das eckige Modell handelt.

Neue Hue-Leuchten

Der Vollständigkeit halber wollen wir noch erwähnen, dass es neue Leuchtmittel für den Außenbereich gibt. Die stammen aus der Resonate-Serie. Die Hue Resonate hat Abmessungen von 12 x 12 x 9,3 Zentimetern und verfügt über einen IP44-Schutz und soll 119,95 Euro kosten. Die neuen Leuchtmittel lassen sich ab sofort bei Philips Hue auf der Webseite bestellen.

-----

