Home Smart Home Philips Hue: Zweite saftige Preiserhöhung innerhalb eines Jahres

Philips Hue: Zweite saftige Preiserhöhung innerhalb eines Jahres

Neulinge wenden sich dem Thema Smart Home meistens über smarte Beleuchtung zu und stoßen hier zwangsläufig auf Philips Hue. Der Anbieter hat nicht nur das größte Angebot bezüglich der Leuchtmittel, sondern auch das Teuerste. Demnächst werden Kunden noch tiefer in die Tasche greifen müssen.

Philips Hue dreht erneut an der Preisschraube

Wer neue Leuchtmittel von Philips Hue braucht, oder hier einsteigen will, der sollte sich beeilen. Denn bereits zum kommenden Monat ab dem 01. Februar wird der Anbieter die Preise empfindlich erhöhen. Der Aufschlag beträgt bis zu 17%, innerhalb von 10 Monaten. Dies berichtet zunächst Fabian vom Hueblog. Damals hob Philips Hue die Preise um bereits 16% an, Apfelpage berichtete damals. Innerhalb eines Jahres sind so ein Groß der Produkte um mehr als ein Drittel im Preis gestiegen.

Merkwürdiger Zufall

Natürlich ist uns bewusst, dass wir aktuell eine Inflation und höhere Beschaffungskosten haben und die Hersteller hier kalkulieren müssen. Doch immer mehr verfestigt sich der Eindruck, dass dies von einigen Herstellern als dankbarer Vorwand genutzt wird, um die Preise anzuziehen. In diesem Fall ist das Timing und das ausgewählte Sortiment nämlich ziemlich auffällig. Die größten Preissprünge vollzieht Philips Hue nämlich in seinem Outdoor-Sortiment und ab Februar geht die Gartensaison so langsam los. Exemplarisch steht hier der Outdoor-Lightstrip mit einer Länge von 5 Meter. Dieser startete bei 159,99 Euro und wird nach der Preiserhöhung ab dem 01. Februar 2023 bei satten 239,99 Euro liegen. Anbei eine kleine Übersicht der Produkte, die teuer werden:

Hue Amarant: 11 Prozent

Hue Amaze: 7 Prozent

Hue Appear: 6 Prozent

Hue Aurelle: 8-12 Prozent

Hue Being: 9-10 Prozent

Hue Calla: 7-12 Prozent

Hue Cher: 7-8 Prozent

Hue Daylo: 7 Prozent

Hue Discover: 10 Prozent

Hue Econic: 10-11 Prozent

Hue Enrave: 8-13 Prozent

Hue Ensis: 8 Prozent

Hue Fair: 7-8 Prozent

Hue Flourish: 7-10 Prozent

Hue Impress: 6-11 Prozent

Hue Inara: 9 Prozent

Hue Infuse: 9-10 Prozent

Hue Liane: 10 Prozent

Hue Lily (XL): 6-9 Prozent

Hue Lucca: 7-10 Prozent

Hue Nyro: 7-11 Prozent

Hue Outdoor Lightstrip: 7-8 Prozent

Hue Outdoor Netzteil (100 Watt): 11 Prozent

Hue Outdoor Sensor: 17 Prozent

Hue Resonate: 6 Prozent

Hue Sana: 10 Prozent

Hue Still: 10 Prozent

Hue Surimu: 9 Prozent

Hue Tuar: 8-10 Prozent

Hue Turaco: 7-10 Prozent

Hue Welcome: 6 Prozent

Hue Wellner: 8 Prozent

Hue Wellness: 8 Prozent

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!