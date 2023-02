Home Daybreak Apple HomePod 2 Reviews | Apple verletzt Arbeitsrecht | macOS Ventura auf alten Macs – Daybreak Apple

HomePod 2 Reviews | Apple verletzt Arbeitsrecht | macOS Ventura auf alten Macs – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute erzählen wir euch, wie der neue HomePod so ankommt. Außerdem steht die Frage im Raum, ob Apple das Arbeitsrecht verletzt und es gibt eine Möglichkeit, macOS Ventura auf alten Macs zu verwenden. Das und mehr gleich hier!

HomePod 2 Review und das Holz-Problem

Diese Woche wird der neue HomePod 2 an die ersten Kunden ausgeliefert. Der ein oder andere konnte jetzt schon einen in die Finger kriegen und im Netz gehen die ersten Reviews um. So soll der neue HomePod sich kaum von seinem Vorgänger unterscheiden. Lediglich die neu verbaute Hardware aus U1 Chip und den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren sorgen für ein Upgrade. Da der erste HomePod aber schon für ein sehr gutes Audio-Erlebnis gesorgt hat, ist dies nur halb so schlimm. Zu den guten Nachrichten gehört, dass sich das Stromkabel nun abstecken lässt. Jedoch gibt es auch eine schlechte Nachricht: Der Lautsprecher hinterlässt genau wie sein Vorgänger kreisrunde Abdrücke auf Holzoberflächen.

Apple verletzt Arbeitsrecht

Anscheinend hindert Apple Mitarbeiter daran, ihre Rechte als Arbeitnehmer auszuüben. Zu diesem Entschluss kommt zumindest die amerikanische Arbeitsschutzaufsicht. Es gibt Hinweise darauf, dass Apple versucht hat, das offenlegen von Gehältern zu verhindern. Ob dies jedoch eine Sanktion mit sich zieht, ist noch nicht klar.

macOS Ventura auf alten Macs

Offiziell kann das neue macOS nur auf Macs ab 2017/2018 geladen werden. Jedoch ist es mit dem Tool „OpenCore Legacy Patcher“ bei Github möglich, das neuste Betriebssystem auf den iMac ab 2007, das MacBook Pro ab 2008 und das MacBook Air / Mac Mini ab 2009 zu laden. Hier kann es jedoch je nach Hardware-Konfiguration zu schlechter Performance kommen, also Installation auf eigene Gefahr.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch schon für heute. Euch noch einen schönen und angenehmen Mittwoch!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!