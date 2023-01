Home iCloud / Services „Acapulco“ bekommt auf Apple TV+ eine dritte Staffel

Wer an Comedy-Serien auf Apple TV+ denkt, der denkt unweigerlich an Ted Lasso – das Aushängeschild. Doch auch die Serie „Acapulco“ ist äußerst beliebt, weshalb Apple für seinen hauseigenen Streamingdienst eine dritte Staffel in Auftrag gibt. Wir haben die Details.

Die beiden Hauptmerkmale der Serien sind die Zweisprachigkeit sowie die wechselnde Perspektive in der Erzählung, was offensichtlich sehr gut ankommt. So wird es eine dritte Staffel geben, wie AppleInsider berichtet. Die erste Staffel startete 2021 auf Apple TV+, gefolgt von der zweiten Staffel in 2022. Konkrete Details zur Handlung sind noch nicht durchgesickert. Dies gilt ebenso für einen möglichen Starttermin. Wir würden hier auf Ende des Jahres tippen, da die Produktion im Frühjahr 2023 beginnen wird. Was wir jedoch wissen, es wird wieder zehn Folgen mit wahrscheinlich wöchentlicher Ausstrahlung geben.

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

