HomePod 2 hinterlässt weiter bleibende Eindrücke auf Holz

Der neue HomePod hat ein Problem seines Vorgängers geerbt und ein anderes beseitigt: Noch immer hinterlässt der HomePod kreisförmige Flecken auf Holzoberflächen. Dafür können Nutzer nun das Stromkabel abziehen, was die Aufstellung im Haus erleichtert.

Der neue HomePod trifft bei den ersten Testern ein und erste Details zum neuen Speaker mit Siri werden bekannt. Eins davon dürfte Kunden weniger begeistern: Ein bekanntes Leiden des HomePod der ersten Generation ist zurück. Dieser fiel bei Nutzern unangenehm damit auf, beachtlich hartnäckige kreisförmige Flecken auf hölzernen Oberflächen zu hinterlassen. Apple hatte diese Tatsache später auch in ein entsprechendes Supportdokument eingefügt, die Ursache sind Öle, mit denen die Unterseite des HomePod behandelt ist und die ausgasen können.

Der neue HomePod weist diese Eigenschaft auch noch auf, so ein YouTuber, allerdings weniger stark und zudem entstehen die Flecken erst nach längerer Standzeit auf der entsprechenden Oberfläche.

Die Flecken konnten manchmal nach einer Weile und gründlicher Reinigung wieder verschwinden, manchmal aber auch nicht. Allerdings tauchten vergleichbare Probleme später auch bei Sonos und Amazon auf.

Endlich ein abnehmbares Kabel

Allerdings gibt es auch positive Änderungen: Apple hat das Stromkabel nun abnehmbar gestaltet. Damit ergeben sich beim Aufstellen im Haus flexiblere Möglichkeiten.

Der HomePod 2 schneidet in ersten Reviews gut ab, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten, Apple hat allerdings im Vergleich zum Vorgänger nur wenig geändert. Am Freitag startet er in den Verkauf.

