1Password kündigt diverse Verbesserungen für seine iOS-App an

Mit dem iCloud-Schlüsselbund bietet Apple seit einigen Jahren ein leistungsstarkes Tool zur Verwaltung seiner Passwörter an, setzt aber Hardware von Apple voraus. Wer häufig mit Windows, Android oder Linux arbeitet, braucht eine Alternative und mit den letzten Meldungen in diesem Bereich ist 1Password sicher die erste Wahl. Demnächst bekommt die iOS-App einige Verbesserungen spendiert.

1Password 8 bekommt großes Update

Seit August 2022 ist 1Password 8 runderneuert in Version 8 im App Store und bietet nicht nur ein neues Design an, Apfelpage berichtete. Nun kündigt 1Password für Version 8 das erste größere Update über seinen hauseigenen Blog an. Und wenn es um die Authentifizierung geht, können Benutzer mit 1Password bald einen PIN-Code festlegen, um die App zu entsperren. Natürlich haben Benutzer immer noch die Möglichkeit, die App mit Touch ID oder Face ID auf iPhone und iPad zu entsperren. Das Update fügt auch eine Option hinzu, um einen Standardtresor für gespeicherte Elemente festzulegen.

Soll zeitnahe erscheinen

Die wichtigste Information behält 1Password noch für sich. Die Rede ist davon, ab wann mit der App zu rechnen ist. Der Entwickler spricht lediglich davon, dass die App sehr bald erscheinen soll. Wer einen Blick riskieren möchte, kann die App für 14 Tage kostenfrei ausprobieren, danach braucht es ein Abo.

