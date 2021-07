Home Deals Hardware im Angebot: Externe Monitore bis zu 36% günstiger

Verfasst von Patrick Bergmann // 29. Juli 2021 um 16:26 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Der M1 sorgt mit Blick auf die aktuell verfügbaren Baureihen des MacBook für ein Kuriosum: Das kleinste und günstige MacBook Air in der kleinsten Ausstattung ist in der Lage, das größte und teuerste MacBook Pro 16″ zu schlagen – dementsprechend findet das Gerät reißenden Absatz. Das kleine Display kann das Gerät allerdings nicht kaschieren, dafür kann man sich aber mit einem externen Monitor Abhilfe schaffen. Und genau da setzen wir an.

Externe Displays heute bei Amazon bis zu 36% günstiger

Externe Monitore sind in Kombination mit einem kompakten Notebook etwa praktisch auf Reisen: Für unterwegs hat man wenig Gewicht, das geschleppt werden muss und am heimischen Schreibtisch bekommt man schnell mehr Display. Diese Monitore sind aktuell im Angebot, alle Monitore bieten mindestens eine Auflösung von Full HD an – für Büroaufgaben und selbst Bild und Videoschnitt ist das ausreichend:

Passender Adapter

Apple selbst bietet einen entsprechenden USB-C-Adapter an, dieser ist mit 79,00€ gewohnt preisintensiv. Deshalb haben wir Euch eine günstigere Alternative herausgesucht:

