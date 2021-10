Großer iMac könnte im Frühling präsentiert werden

Apple hat am Montag zwei neue MacBooks gezeigt, auch über den Start der AirPods 3 müssen wir nicht länger spekulieren. Weitere neue Macs wurden jedoch nicht präsentiert, dabei stehen noch einige Updates aus. Eins davon könnte kommendes Frühjahr erfolgen: Die Vorstellung eines neuen iMac.

Die neuen MacBook Pro-Modelle sind jetzt da, weitere neue Macs brachte das Apple-Event am Montag jedoch nicht. Kein neuer Mac Mini mit M1 Pro, obwohl es noch kurz vor der Keynote entsprechende Leaks gegeben hatte und auch kein neuer iMac. Nun steht ein neuer möglicher Zeitrahmen zumindest für den großen iMac im Raum. Der Displayanalyst Ross Young von DSCC hat sich zum Start eines neuen iMac geäußert.

OK, tweeted too early. The 27" MiniLED screen is going in an iMac in Q1'22, not an external monitor. May see a monitor later. Still 24Hz – 120Hz variable refresh…Sorry for the confusion!

— Ross Young (@DSCCRoss) October 20, 2021