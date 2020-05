Größere Auswahl, bessere Preise: Apple will mehr Wettbewerb in der Lieferkette

Apple möchte offenbar für mehr Wettbewerb in der eigenen Lieferkette sorgen. Das Unternehmen ermutigt so aktuell den Fertiger Luxshare, auch in die Produktion weiterer Schlüsselkomponenten von iPhone und Mac einzusteigen. Mehr Wettbewerb ist stets gleichbedeutend mit mehr Auswahl für den Endabnehmer und oft auch mit sinkenden Preisen.

Apple möchte in der eigenen Lieferkette offenbar für ein wenig mehr Wettbewerb sorgen und seine eigenen Optionen im gleichen Zug ausweiten. Wie asiatische Wirtschaftsmedien berichten, soll Apple das Unternehmen Luxshare ermutigt haben, auch in die Fabrikation weiterer Komponenten für Apple einzusteigen.

Luxshare fertigt bis jetzt vor allem AirPods und Komponenten von AirPods für Apple. Allerdings prüft das Unternehmen aktuell auch eine Investition in die Firma Catcher, die ebenfalls zu Apples Lieferkette gehört. Catcher fertigt vor allem die Metallgehäuse für iPhones und Macs.

In der Endmontage und bei Prozessoren hat Apple noch immer wenig Auswahl

Apples aufmunternde Initiative zu dieser Zeit ist auch Ausdruck einer lange verfolgten Strategie: Das Unternehmen bemüht sich schon seit Jahren, seine Lieferkette möglichst divers aufzustellen, sowohl seit kurzem vermehrt auch geografisch, wie auch quantitativ. Je mehr Unternehmen ein Zwischenprodukt fertigen, desto größer wird die Auswahl für den Abnehmer, der dadurch auch einen besseren Hebel für Preisverhandlungen bekommt. Apple hat aus dieser Grundidee heraus etwa in die in Schwierigkeiten geratene Displayfabrik Japan Display oder den Speicherableger von Toshiba investiert. Dass diese Strategie aber nicht immer aufgeht, zeigt sich etwa bei Displays und Prozessoren.

Hier setzt Apple seit Jahren notgedrungen auf TSMC und bei OLED-Displays nach wie vor in großen Teilen auf Samsung Display. Ebenso ist die Endmontage des iPhones weitgehend in der Hand der beiden Fertiger Foxconn und mit großem Abstand Pegatron. Kleinere Fertiger wie Wistron bauen günstigere iPhone-Modelle, etwa für den indischen Markt und spielen für die Flaggschiffproduktion noch keine Rolle.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!