Gerüchte zum Apple Car: 3D-Touch-Display und Sonnendach-Design

Apple hat neue Patente angemeldet, die zumindest bestätigen, dass man weiterhin an einem eigenen Fahrzeug arbeitet. Es geht wie so oft ums Design und die Umsetzung des Interiors.

Spekulationen rundum ein eigenes Auto von Apple reißen einfach nicht ab. Während es zwar ruhiger wurde und es zumindest gefühlt sehr unrealistisch ist, dass Tim Cook demnächst ein Apple Car präsentiert, tauchen immer wieder Patente auf, wonach Apple sich im Detail mit der Umsetzung eines Gefährtes auseinandersetzt. Und das heute noch!

Frische Patente beschreiben, wie Apple die Displays im Interiors verstecken könnte. Die Ingenieure möchten es irgendwie hinbekommen, die Displays unsichtbar ins Design einfließen zu lassen. Dafür sollen spezielle Beschichtungen zum Einsatz kommen. Ebenso wird beschrieben, wie haptisches Feedback und Druck bei der Bedienung helfen sollen. Eine Art Force-Touch wie bei der Apple Watch und in früheren iPhones könnte also auch in einem spekulativen Apple Car zum Einsatz kommen und für eine weitere Bedienebene sorgen.

Sonnendach geplant

Apples Fahrzeugentwürfe beinhalten in den meisten Fällen auch ein Sonnendach, das sich in einem der Patente entlang des Fahrzeugdaches einfach nach hinten schieben lässt. Hinzu kommen spezielle Beschichtungen, die Regentropfen abschirmen sollen, die hinein rinnen könnten. Das Sonnendach an sich soll übrigens die Transparenz verändern können. Der Nutzer kann also selber bestimmen, ob er gerade den Himmel sehen und Licht abbekommen oder es im Moment dunkler haben möchte.

Diese und viele weiteren Details implizieren zumindest: Das Project Titan lebt. Was daraus schließlich werden wird, steht in den Sternen.

Was glaubt ihr? Werden wir tatsächlich noch Apple Autohardware bekommen?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!