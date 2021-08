Home Apple Für Apple reserviert: LG verdoppelt seine OLED-Fertigung

Apple wird in Zukunft wohl vermehrt auf OLED-Dispalys von LG setzen können. Schon seit einigen Jahren verbaut Apple mehr und mehr Panels der Südkoreaner in seinen iPhones, doch das Unternehmen strebt aktuell offenbar an, seine Fertigungskapazitäten noch einmal deutlich auszuweiten.

LG Display wird in Zukunft offenbar noch einmal deutlich mehr OLED-Panels fertigen. Das zu LG gehörende Displayunternehmen strebe aktuell an, seine Kapazitäten zur Fertigung von kleinen OLED-Panels etwa zu verdoppeln, das geht aus aktuellen Berichten aus Branchenkreisen hervor. Zu diesem Zwecke werde derzeit das dafür nötige Equipment beschafft.

Ziel sei es, von aktuell rund 30.000 monatlich gefertigten Panels auf 60.000 Panels im Monat zu kommen, heißt es weiter.

LG möchte mehr OLEDs an Apple liefern

Wie es zudem heißt, solle die zusätzliche Kapazität fast vollständig für Lieferungen an Apple reserviert sein. LG Display liefert schon seit einigen Jahren OLED-Panels an Apple, die in verschiedenen Modellen des iPhones und der Apple Watch verbaut werden. Allerdings hatte das Unternehmen zu Beginn einige Anlaufschwierigkeiten mit den Fertigungsprozessen. Apple setzt OLEDs bis jetzt hauptsächlich in diesen beiden Produkten ein.

Allerdings sollen OLED-Displays ab kommendem Jahr auch in einigen Modellen der iPad-Linie verbaut werden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Unterdessen sucht Apple auch vermehrt chinesische Zulieferer als Quellen für seine Displaybeschaffungen. Nach einigen Startschwierigkeiten bezieht Apple inzwischen erste Kontingente an OLEDs vom größten chinesischen Displaybauer BOE.

