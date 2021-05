Home Apps Facebook startet iOS-Live-Shopping-Freitage: Würdet ihr dort kaufen?

Es klingt ein wenig wie aus einem dystopischen 80er-Jahre-Szenario im Corona-Look: Facebook führt Live-Shopping-Events ein. Bei diesen Veranstaltungen können Kunden einer Produktpräsentation zusehen und in Echtzeit Fragen zum Produkt stellen – und natürlich kaufen. Die neuen Shopping-Events sollen immer Freitags stattfinden.

Facebook hat eine neue Möglichkeit gefunden, mit den Kaufentscheidungen von Kunden Geld zu verdienen. Dem Netzwerk dürfte es darum zu tun sein, dem absterbenden App-Tracking unter iOS aussichtsreiche alternativen entgegenzusetzen. Heute hat Facebook die sogenannten Live Shopping Fridays angekündigt. Dabei handelt es sich um Livestreams, wie der Name schon sagt, die immer Freitags laufen und zwar zunächst gegen Mittag kalifornischer Ortszeit beziehungsweise am Nachmittag an der Ostküste der USA.

Die Events werden immer 90 Minuten dauern und sollen den Verkäufern ganz neue Möglichkeiten der Kundenansprache bieten.

Fokus auf Mode und Kleidung

Zu diesen Verkäufern zählen bekannte Marken und Hersteller wie etwa Abercrombie & Fitch, Alleyoop, Bobbi Brown Cosmetics, Clinique Dermalogica, Dolce Vita, Sephora und ZOX. Laut Facebook werde man den Verkäufern ganz neuartige Möglichkeiten anbieten, auf ihre Kunden zuzugehen und eine Beziehung zu den Verbrauchern aufzubauen. Die Kunden können der Präsentation nämlich nicht nur passiv folgen, sondern den Präsentatoren auch in der Veranstaltung Fragen etwa zu Größen von Kleidungsstücken stellen oder sich nach Tipps zu den neuen Produkten erkundigen.

Diese neuen Shopping-Events sind die ersten Livestreams, die Facebook aktiv bewirbt. Die neue Offensive startet unmittelbar nach dem Ausrollen der App-Tracking-Transparenz unter iOS, auf die Facebook mit einer ziemlich grenzwertigen Kommunikation reagiert hatte, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Würdet ihr auf einer Facebook-Verkaufsveranstaltung zugreifen?

