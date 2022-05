Home Sonstiges Ergonomischer Arbeiten mit FlexiSpot

Ergonomischer Arbeiten mit FlexiSpot

Eigentlich verbietet es sich ja, Corona etwas Gutes abgewinnen zu wollen, doch eines muss man festhalten: Die Pandemie hat das Arbeitsleben in Deutschland wie kein anderes Ereignis auf den Kopf gestellt und transformiert – Stichwort Home Office. Auch wenn einige Unternehmen die Zeit wieder zurückdrehen, hat Home Office einen neuen Stellenwert bekommen und dafür braucht es unter anderem einen geeigneten Schreibtisch. Damit kommen wir zu der Firma Flexispot.

Wer ist FlexiSpot?

FlexiSpot ist ein Unternehmen, welches sich das Ziel gesetzt hat, ergonomische Büromöbel zu produzieren. Denn Ergonomie ist für die körperliche und mentale Gesundheit wichtig und sie wirkt sich direkt auf unser Leistungsvermögen aus. Im Home Office betrifft das vorrangig das Sitzen und damit die verbundene schlechte Körperhaltung. Nicht umsonst animiert die Apple Watch den Träger einmal pro Stunde, aufzustehen. Genau hier setzt FlexiSpot mit seinen höhenverstellbaren Schreibtischen an, die es in verschiedenen Ausführungen gibt und die man mit verschiedenem Zubehör ergänzen kann.

Kurzer Ersteindruck zum FlexiSpot EG8

Eine kurze Beschreibung des Unternehmens ist das Eine, doch wie sieht es tatsächlich in der Praxis aus? Um diese Frage beantworten zu können, haben wir den FlexiSpot EG8 mitsamt einer weißen Schreibtischplatte, die mit einer Abdeckung aus Glas versehen ist, kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen und wollen unseren kurzen Ersteindruck mit euch teilen. Der Schreibtisch wurde in zwei Paketen, einmal mit DHL und einmal mit GLS, geliefert und zwar ohne Aufpreis. Das ist überraschend, da die Füße und die Tischplatte eine gewisse Größe und Gewicht haben und somit tendenziell eher als Sperrgut gelten. In der Kartonage war alles ordentlich und vor allem sicher verstaut:

Was uns ebenfalls gut gefiel? Alle Schraubensorten waren einzeln verpackt und man benötigt kein eigenes Werkzeug, dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel sei Dank. Mit dessen Hilfe lassen sich die beiden Füße mitsamt der Hubtechnik innerhalb einer Viertelstunde montieren. Den Motor mittels Stromkabel noch an die Steckdose angeschlossen, fertig.

Im Alltag

Der EG8 liegt hier in der Standardgröße vor und verfügt über insgesamt 4 Memory-Tasten sowie ein USB-C und zwei USB-A-Anschlüsse auf der Front. Vor allem die Memory-Tasten sind ungemein praktisch: Hat man einmal seine Wunschhöhe eingestellt, drückt man jeweils drei Sekunden auf eine der vier Tasten und die Höhe ist abgespeichert. Verstellt man den Schreibtisch und will wieder zurück, genügt ein Tastendruck und der EG8 fährt automatisch in eingestellte und abgespeicherte Höhe. Außerdem ist die integrierte Schublade richtig praktisch. Dort kann entweder die Tastatur oder das Arbeitsnotebook verstaut werden.

Über die Größe sollte man sich im Vorfeld klar werden, da in der Standardgröße der Platz mit einem iMac und einem zusätzlichen 27″ Zoll-Monitor schon weitestgehend ausgereizt ist. Allerdings ermöglicht es FlexiSpot auch, die eigene Tischplatte weiter zu verwenden – dann wird es auch etwas günstiger. Alles in allem hat uns der Schreibtisch gut gefallen und die Frau des Autors dieser Zeilen genießt es regelrecht, nun auch im Stehen arbeiten zu können. Das hebt die Laune und die Konzentration an. In näherer Zukunft wird zudem noch die Box für das Kabelmanagement angeschafft, denn ein höhenverstellbarer Schreibtisch hat einen optischen Nachteil – man sieht das Kabeldesaster.

FlexiSpot Brand Day

Die höhenverstellbaren Schreibtische von FlexiSpot gibt es in verschiedenen Ausführungen, sodass für jeden Geldbeutel etwas dabei sein sollte. Das hier zur Verfügung gestellte Modell EG8 zählt mit seiner Ausstattung, USB-Ports und Memory-Tasten, fairerweise zu den höherpreisigen Modellen. Doch ab knapp 200€ geht es los und heute gibt es noch einen Preisnachlass von bis zu 26% mit dem Code BD525 – der sich auch für das Zubehör verwenden lässt. Von Monitorhalterungen über die angesprochene Box zum Kabelmanagement bis hin zur Halterung für den PC-Tower ist da nahezu alles dabei. Reinschauen lohnt sich, auch wenn man noch keinen Schreibtisch hat

