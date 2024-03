Home Hardware ECOVACS stellt T30 OMNI Pro und T30 OMNI vor

Verfasst von Patrick Bergmann // 6. März 2024 um 11:37 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Wer heute einen richtig guten Staub- und Wischroboter haben will, hat die Auswahl in Sachen Hersteller und Modelle. Dazu zählt auch ECOVACS, die nun mit dem T30 OMNI Pro und dem T30 OMNI zwei neue Modelle angekündigt haben. Wir geben einen kurzen Überblick.

11.000 Pascal Saugleistung

ECOVACS hat mit der neuen Serie an der Saug- und Wischleistung gearbeitet. Die beiden neuen Modelle verfügen über einen neuen Hochleistungsmotor, mit dessen Hilfe eine Sauglkeistung von 11.000 Pascal erreicht wird. Die neuen DEEBOT T30-Familie soll Böden mit der neuen Kantenreinigung „TruEdge“ deutlich effektiver als ihre Mitbewerber reinigen. Die adaptive Kantenreinigung soll schwer zugängliche Bereiche wie Ecken, Kanten und die Umgebung von Tisch- und Stuhlbeinen gründlicher säubern. Dafür wird der Wischmob etwas ausgefahren. Ebenfalls neu: Die sogenannte Active Moisture Mopping-Technologie, die die Wischmopps der T30-Modelle kontinuierlich befeuchtet und so für streifenfreie Böden sorgen soll.

Ladestation ist deutlich kompakter geworden

Die neu designte Ladestation ist deutlich kompakter geworden und misst nur noch 480 Millimeter in der Höhe. Beide Modelle können den Staub in der Station selbstständig entleeren und ihre Wischmobs auswaschen lassen. Nach erledigter Reinigung werden die Wischmobs mit heißem Wasser bei 70° Celsius ausgewaschen. Dies soll schlechten Gerüchen und Schimmel vorbeugen.

Preise und Verfügbarkeit

Die beiden Modelle sind ab sofort auf der Webseite des Herstellers einsehbar und unterscheiden sich nur in winzigen Details, wie man anhand der Grafik sehen kann:

Dafür ist die Preisdifferenz überraschend gering. Laut Hersteller soll der T30 OMNI 899,00 Euro kosten, welcher nur in Schwarz erhältlich ist. Der T30 OMNI PRO, erhältlich in Rose und in Silber, kostet 999,00 Euro.

