Home Apps E-Book der Woche: „Psychose“ für 1,99 Euro erwerben

E-Book der Woche: „Psychose“ für 1,99 Euro erwerben

Es ist nicht nur Samstag, wir haben auch den ersten Mai. Ihr seid hoffentlich gut in den Wonnemonat gekommen, Tanz in den Mai war ja leider vielerorts nicht möglich. Wie dem auch sei, es ist Wochenende. Und am Wochenende gibt es wieder mal den Pageturner, ein von Apple ausgewähltes E-Book zu einem besonders günstigen Preis, das wollen wir euch nicht vorenthalten.

Psychose

Wayward Pines, Idaho, eine idyllische Kleinstadt mitten im Nichts.Hier soll Secret-Service-Agent Ethan Burke zwei Vermisste aufspüren. Doch als er nach einem Verkehrsunfall im Krankenhaus des Ortes wieder zu sich kommt, ist seine eigentliche Mission sein geringstes Problem: All seine Sachen sind verschwunden, die Menschen um ihn herum verhalten sich äußerst merkwürdig, auf seine Fragen bekommt er nur ausweichende Antworten. Und als Ethan dann noch versucht, Wayward Pines zu verlassen, stößt er auf einen unüberwindbaren Zaun – und ein grauenvolles Geheimnis….

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book noch bis Montag zu einem Sonderpreis von 1,99€ zu erwerben. Nach dem Kauf kann das E-Book in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!