Disney+ entfernt Inhalte aus deutschem Angebot

Disney+ belässt offenbar doch nicht alle Inhalte dauerhaft im Katalog. Der Dienst hat zuletzt Titel aus dem deutschen Katalog entfernt. In den USA ist dies zuvor bereits vorgekommen. Ursprünglich war Disney+ mit der Zusage angetreten, den Katalog dauerhaft anzubieten.

Der neue Stern am Streaminghimmel hat erste Nutzer in Deutschland verärgert. Denn offenbar ist man auch bei Disney dazu übergegangen, Inhalte nach einer gewissen Zeit aus dem Katalog zu entfernen, wie es etwa bei Netflix oder Amazon schon lange üblich ist.

Beobachtungen nach ist nun der Titel Dr. Ks tierische Notaufnahme aus dem deutschen Angebot von Disney+ entfernt worden. Eine vorherige Ankündigung hatte es nicht gegeben. Dies ist vor allem auch bemerkenswert, weil Disney unter anderem mit eben diesem Titel für den neuen Dienst geworben hatte.

Disney+ hält frühere Zusage nicht ein

Zuvor war bereits aufgefallen, dass in den USA ebenfalls Titel aus dem Angebot von Disney+ verschwunden waren. Das steht in Widerspruch zu früheren Werbeversprechen, wonach Disney+ den einmal bereitgestellten Katalog dauerhaft für Kunden zur Verfügung stellen würde.

Später schränkte Disney die Zusage allerdings ein. So war bei einem Konzertmitschnitt von Taylor Swift nur kurze Zeit bei Disney+ zur Verfügung stehen würde.

Disney+ ist in Deutschland bald zwei Monate am Markt, der Start in Europa verlief für das Unternehmen ähnlich erfolgreich wie zuvor in den USA. Disney+ startete mit einer sehr aggressiven Promo-Aktion für Kunden der Telekom, die inzwischen allerdings ein wenig abgeschwächt worden ist. Statt zuvor sechs, erhalten Kunden des Unternehmens nun nur noch drei Monate eine kostenlose Probemitgliedschaft.

-----

