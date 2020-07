Designer über macOS Big Sur: Apple bringt „Spaß“ zurück und wälzt Design-Welt um

Michael Flarup von Apply Pixels hat in einem interessanten Blog-Post seine Sicht der Dinge über das Redesign im kommenden macOS 11 Big Sur ausgeführt. Die Reaktionen auf Apples neue Designsprache waren ja vielfältig. Geht es nach ihm, reden die meisten aber „an der Sache vorbei“. Der Schritt kündigt in gewisser Weise die Zukunft von Software-Design an.

Mit iOS 7 hätte Apple den Weg in Richtung flachem Design eingeschlagen und hätte das in den Jahren danach stetig verbessert. Doch irgendwann kam der Punkt, an dem Apple selber durch dieses „Flache“ eingeschränkt wurde. So kam es, dass bereits mit iOS 12 und iOS 13 viele Systemdesigns wieder etwas ausdrucksstärker wurden, etwas farbiger und definierter.

Wenn das einzige Ziel von Design sei, so einfach wie möglich und dabei so effektiv wie möglich zu sein, dann bliebe wenig Raum für Ausdruck, Emotionen und letztendlich die Kunst des Designs.

I think the problem with minimalism as the overarching goal of visual design is the restraint it puts on emotion. When your goal is to take away as much as possible for it to be as effective as possible— it leaves very little room for expression. This intersection between art and design is a hotbed for discussion and something we’ll probably be discussing long after I’m done pushing pixels.

Big Sur: Mut zum Ausdruck, zurück zum Spaß

Mit macOS Big Sur wollte Apple nicht etwa den flachen Look von iOS und iPadOS kopieren. Man hätte dies ja tun können. Stattdessen führte man vor den Augen Millionen Livestream-Zuschauer eine neue Designsprache ein, die dank mehr „Spaß und Ausdruck“ auch unverwechselbarer ist. Apple würde mit dem Redesign sagen: Es ist okay, ausdrucksstarkes Design zu machen. Die Schatten, knalligen Farben und runden Objekte sehen beinahe etwas verspielt aus, doch das sei okay. Es bedeute das Comeback von Spaß in visuellem Software-Design.

Apple würde damit das Verbot von ausdrucksstarkem Design aufheben, das nun fast eine Dekade lang für ihre Software galt. Seit vielen Jahren wurde hier nur vorsichtig vorgegangen, alles wurde schlichter und im Zweifel nicht farbiger und verspielter, sondern einfacher.

Given the chance of a redesign on the mac, Apple did not choose minimalism as the single guiding design pillar. In fact, they doubled down on expressiveness, added depth, gaussian blur shadows, angled lighting and real lifelike objects. […] With this approach Apple is legalising a visual design expressiveness that we haven’t seen from them in almost a decade.

Beeinflusst Apple die Design-Welt (mal wieder)?

Mit iOS 7 hatte Apple einen seiner größten Design-Einflüsse der letzten Jahrzehnte. Den flachen Look übernahmen nicht nur Konkurrenten, sondern auch die App-Designer, Webseiten und viele weitere Branchen. Obgleich Apple freilich nicht flaches Design erfunden hatte oder der erste war. Das wäre auch gelogen.

Mit Big Sur sieht Flarup dennoch einen ähnlichen Einfluss kommen: Designer wie er, Entwickler und viele weitere werden sich durch den Look beeinflussen lassen. Eventuell wird sich sogar iOS und iPadOS in diese Richtung entwickeln, da sei er sich aber noch nicht sicher.

