Sollte Apple das iPhone umbenennen?

Sollte sich Apple einen neuen Namen für das iPhone einfallen lassen? Ein ehemaliger Apple-Mitarbeiter glaubt, der Name sei inzwischen nicht mehr zeitgemäß. Er stellt generell das „i“ vor vielen Produkten in Frage.

Wie seht ihr das?

Sollte das iPhone nicht mehr iPhone heißen? Apple sei gut beraten, sich einen neuen Namen für sein wichtigstes Produkt einfallen zu lassen, das sagt zumindest Ken Segall. Er war lange in Apples Marketing tätig und entscheidend daran beteiligt, das ikonische „i“ vor vielen Produktnamen einzuführen.

iPhone, iMac, iPad, früher gab es noch weitere Bezeichnungen mit dem einleitenden kleinen i.

Wie sollte das iPhone stattdessen heißen?

Der Brand mit dem einleitenden „i“ sei zweifellos weltbekannt und hat eine einmalige Bekanntheit, auch einen hohen Alleinstellungsfaktor. Allerdings sei er auch schon sehr lange in Gebrauch, so der Marketingexperte.

Erschwerend hinzu komme der Umstand, dass Apple sich das „i“ nicht schützen lassen könne, so Segall weiter.

Allerdings hat der Ex-Apple-Profi keine alternative Benennung für das iPhone vorgeschlagen. „Apple Phone“ wäre eine Bezeichnung, die eventuell in Frage käme, analog zu anderen Produkten wie der Apple Watch, bei denen Apple auf dieses Namensschema ausgewichen war.

Sollte Apple das iPhone umbenennen?

Allerdings wäre eine Namensänderung für ein Produkt, das noch immer so erfolgreich ist und zugleich so entscheidend zum Umsatz des Konzerns beiträgt, in jedem Fall ein riskanter Schritt, der auch die Marke in ihrer Bekanntheit beschädigen könnte.

Was denkt ihr: Sollte Apple dem iPhone einen neuen Namen geben?

