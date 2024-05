Home Betriebssystem Wieder alles etwas anders: Apple will Systemeinstellungen in macOS 15 nochmal umbauen

Wieder alles etwas anders: Apple will Systemeinstellungen in macOS 15 nochmal umbauen

Apple wird unter macOS 15 offenbar erneut Änderungen an der Oberfläche durchführen. Die Systemeinstellungen sollen am deutlichsten umgebaut werden. Sie waren erst vor nicht allzu langer Zeit den Einstellungen unter iOS ähnlicher gemacht worden.

Mit dem kommenden großen Update auf macOS 15 kommen offenbar wieder einige Änderungen an Oberflächen und Menüs: Die Systemeinstellungen sollen die größten Umbauten erfahren. Apple hatte hier erst großräumig umgebaut und die Systemeinstellungen mehr in die Richtung der iPhone-Einstellungen geschoben, was nicht alle Nutzer überzeugte.

Umgruppierung der Funktionen

Apple wird wohl die einzelnen Optionen und Funktionsgruppen umgruppieren. Der Bereich „Allgemein“ wandert weiter nach oben unter die Netzwerkeinstellungen, die Audioeinstellungen rutschen weiter nach unten. Die Punkte „Erscheinungsbild und „Hintergrundbild“ möchte Apple offenbar streichen und die Optionen in anderen Bereichen unterbringen.

Optionen zu Sicherheit und Datenschutz sollen ebenfalls verschoben und in der Nähe der Sperrbildschirmeinstellungen angesiedelt werden, schreibt die Seite AppleInsider unter Berufung auf Quellen im Unternehmen.

Apple sollte Microsofts Fehler nicht wiederholen

Unterm Strich mögen einige der geplanten Änderungen logisch sinnvoll sein, doch Gewohnheiten sind auch ein Faktor. Microsoft hatte einst die vielen Nutzern über Jahrzehnte sehr vertraut gewordene Systemsteuerung durch ein neues Einstellungsmenü ersetzt, das völlig anders aufgebaut und strukturiert war, mit der Folge, das langjährige Nutzer nichts mehr wiedergefunden haben.

Mit den folgenden Updates folgten dann weitere Neuorganisierungen, aber die Systemeinstellungen wurden keine Stärke von Windows mehr. Für Nutzer mag zunächst weniger wichtig sein, wie plausibel bestimmte Anordnungen sind, so lange man sich an die Nutzung gewöhnt. Apple sollte besser nicht mit jedem Update alles wieder etwas anders anordnen, um Nutzer nicht unnötig zu verwirren und gegen sich aufzubringen.

