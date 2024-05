Home Apple Cynthia Bowman: Apple stellt neue Vizepräsidentin für Inklusion und Vielfalt ein

Verfasst von Fabian Schwarzenbach // 23. Mai 2024 um 11:18 Uhr // Apple // // Keine Kommentare

Nachdem die bisherige Vizepräsidentin für Inklusion und Vielfalt zur Konkurrenz wechseln wird, hat man in Cupertino nun eine ehemalige Bankerin als deren Nachfolgerin angekündigt. Cynthia Bowman soll bei Apple dafür sorgen, dass der Konzern weitere Fortschritte in den Bereichen macht.

Apple hat in den Bereichen Vielfalt und Inklusion eine Vorreiterrolle eingenommen. Die Bedienungshilfen für Menschen mit Behinderung auf dem iPhone und Mac sind branchenführend. Nachdem die bisherige Vizepräsidentin für Inklusion und Vielfalt aber zu Intel wechseln wird, braucht es eine Nachfolge. Mit Cynthia Bowman hat Apple diese Stelle nun neu besetzt. Das bestätigte ein Pressesprecher gegenüber Bloomberg.

Banken-Veteranin Cynthia Bowman wechselt zu Apple

Cynthia Bowman ist vor allem im Bankenwesen tätig gewesen. Vor ihrem Wechsel zu Apple war sie 17 Jahren bei der Bank of America tätig. Davor arbeitete sie unter anderem bei Accenture und AT&T. Bei Apple wird sie sich hauptsächlich im Diversität kümmern. Hier hat Apple mehr aufzuholen als im Bereich Inklusion, wie Bloomberg berichtet.

Bisher investierte der Konzern beispielsweise rund 200 Millionen US-Dollar in seine „Racial Equity and Justice Initiative“. „Zwischen 2014 und 2022 ist die Anzahl von schwarzen Mitarbeitern in den USA von 7 auf 9 Prozent gestiegen. Die Anzahl asiatischer Mitarbeiter hat sich auf 30 Prozent verdoppelt. Mitarbeiter mit lateinamerikanischem Hintergrund sind von 11 auf 15 Prozent gestiegen“, heißt es in dem Bericht.

Die bisherige Vizepräsidentin, Barbara Whye, wird den Übergang gemeinsam mit Bowman gestalten, ehe sie im Herbst zu Intel wechselt.

