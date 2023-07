Home Hardware Das ist das neue Nothing Phone(2)

Wir schauen gerne mal über den Tellerrand, denn neben Apple gibt es einige andere Hersteller, die interessant sind. Derzeit der aufregendste Hersteller ist das Start-up Nothing von Carl Pei, einem der beiden Gründer von OnePlus. Die stellten gestern das neue Phone(2) vor und wir haben die kompakten Details.

Nothing Phone(2): In Summe ein beeindruckendes Upgrade

Das Phone(2) geisterte schon lange im Netz rum und die wichtigsten Details wurden vom Hersteller selbst geleakt. Dennoch wusste das Gerät zu überraschen. Das liegt am Design, welches stimmig weiterentwickelt wurde. Die Rückseite besteht nun aus Gorilla Glass, welches sich in den Rahmen hineinwölbt. Nothing hat auch Hand an das Glyph-Interace gelegt. Statt fünf LEDs gibt es nun elf, die zudem mit einer API von Entwicklern angesprochen werden kann. So kann die ablaufende Wartezeit auf das Uber mit der abnehmbaren LED dargestellt werden.

Die Front-Kamera wurde nun mittig auf dem nun 6,7″-großen LTPO-Display mit symmetrischen Displayrändern platziert. Diese sind 3 mm dick und die Kamera löst mit 32 MP auf. In der Hauptkamera werden wieder zwei Linsen verbaut, ein Weitwinkel- und ein Teleobjektiv. Beide lösen mit 50 MP auf. Nothing hat sich speziell auf das HDR und die Videofunktion konzentriert.

Im Phone(2) kommt mit dem Qualcomm Spandragon 8+ Gen1 ein Oberklasse-SoC zum Einsatz, der jedoch 2021 erschien. Je nach Speicherausstattung stehen wahlweise 8 GB RAM oder 12 GB RAM zur Verfügung. Pei sagt aus, dass die Performance um 80% schneller sei. Drahtloses Laden ist wieder an Bord, maximal 15 Watt sind drin. Mit dem entsprechenden Netzteil sind bis zu 45 Watt drin. Der Akku ist nun übrigens 4700 mAh groß. Auch hier gibt es keine konkreten Angaben zur Laufzeit, bis zu 40% längere Laufzeiten seien jedoch drin. Der Hersteller nutzt Android 13 in der Basis und optimiert das Ganze zu Nothing OS 2.0 und einem Monochrome-Look. Neue Android-Versionen sollen bis Version 16 erscheinen, Sicherheitsupdates gibt es für insgesamt vier Jahre.

Preise und Verfügbarkeit

Der Vorgänger ging mit einer UVP von 479,00 Euro in den Handel, so günstig ist das Phone(2) nicht. In der kleinsten Version mit 128 GB und 8 GB RAM kostet das Gerät 649,00 Euro. Wer Interesse an dem Gerät hat, sollte 50 Euro mehr investieren und für 699,00 Euro die Version mit 256 GB und 12 GB RAM nehmen. Speicherkarten können nicht eingesetzt werden. Noch ein Wort zur Nachhaltigkeit: Nothing verspricht, bei Aluminium, Zinn und Kupfer komplett recyceltes Material einzusetzen, beim Stahl seien es 90 Prozent, beim Kunststoff immerhin 80 Prozent. Last but not least verweisen wir auf neuen In-Ears von Nothing, die sind gerade im Angebot

