Bildbearbeitungs-App Luminar Neo ist nun auch auf dem iPad verfügbar

Verfasst von Patrick Bergmann // 7. März 2024 um 17:03 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

An Software zum Bearbeiten von Bildern herrscht auf dem Mac wahrlich kein Mangel, neben Adobe Photoshop, Pixelmator Pro zählt auch Luminar Neo von Skylum dazu, die es seit rund zwei Jahren gibt. Dank der Einführung des Abo-Modells konnte das Entwickler-Team die App nun auch auf das iPad portieren.

Luminar Neo ist für das iPad verfügbar

Lumina Neo ging aus Liminar AI hervor und setzt bei der Bearbeitung von Bildern konsequent auf K.I.: Damit will man Neulingen und erfahrenen Nutzern ein„völlig neuartiges mobiles Bearbeitungserlebnis“ anbieten – so der Anbieter in seiner Pressemitteilung. Ihr könnt grundlegende Anpassungen der Farbkorrektur, einschließlich Belichtung, Schwarz-Weiß-Regler, Temperatur, Farbton, intelligenter Kontrast, Highlights, Schatten, Weißabgleich, Schwarzwert, Sättigung, Dynamik und Vignette vornehmen und vieles mehr:

Werkzeuge für Details, Gradationskurven, eine Zuschneide- und eine Lösch-Funktion sowie das Tool Landschaft (einschließlich des Dehaze-Schiebereglers) und ein Werkzeug zur Erstellung von Monochrom-Optik (Schwarz-Weiß).

KI-gestützte Werkzeuge: Luminar für iPad enthält die Verstärken AI (eng. Enhance AI), die Himmel AI (eng. SKY AI), die Struktur AI (eng. Structure AI) und die Aufhellen AI (eng. Relight AI).

Drei Modi: Je nach Bearbeitungsvorlieben und dem gewünschten Ergebnis können Benutzer:innen von Luminar für iPad ganz einfach zwischen den Modi „Entwicklung“, „Filter“ und „Himmel“ umschalten.

Selbstverständlich gibt es auch diverse Filter zur Auswahl, mit denen man einen schnelle Bearbeitung der Bilder vornehmen kann.

Preise und Verfügbarkeit

Die App lässt sich ab sofort auf dem iPad aus dem App Store laden und kann sieben Tage lang kostenfrei ausprobiert werden. Anschließend wird ein Abo fällig, welches aktuell bei 3,99 Euro pro Monat beginnt. Ein halbes Jahr gibt es für 15,99 Euro, dass Jahres-Abo kostet 23,99 Euro.

