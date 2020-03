Bildbearbeitung Skylum Luminar 4.20 bietet neue AI-Funktionen

Verfasst von Hannes // 19. März 2020 um 19:22 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Das New Yorker Softwarehaus Skylum hat mit Luminar 4.20 die neue Version seiner Bildbearbeitung veröffentlicht und um die AI Augmented Sky-Funktion erweitert. Der Anwender wird dadurch in die Lage versetzt, etwa einem blauen Himmel einen roten Mond hinzuzufügen, so als wäre er schon immer da gewesen.

Was bietet Skylum Luminar 4.20?

Wie Dima Sytnik, der Co-Gründer und Chief Product Officer von Skylum berichtet, kann AI Augmented Sky für feinste, subtile Anpassungen, wie eine versetzte Platzierung des Mondes oder für die vollständige Umgestaltung eines Fotos verwendet werden. Der Anwender kann mit der neuen Funktion seine Kreativität noch besser entfalten.

Normale Fotos lassen sich nach Herstellerangaben in surreale Welten verwandeln, beliebige Objekte oder Details hinzufügen. AI Augmented Sky in Skylum Luminar 4.20 befindet sich unter dem Kreativ-Tab.

Der Nutzer kann aus einer umfangreichen Datenbank das gewünschte Objekt auswählen, die dem bestehenden Himmel hinzugefügt werden können. Eigene Vorlagen können hochgeladen werden. Auf natürliche Weise integriert sich zum Beispiel ein knallblauer Mond in das Foto, so als hätte er schon stets am Firmament gestanden. Zahlreiche Objekte wie Wolken, Blitze oder Planeten stehen zur Auswahl.

Gesichtserkennung ist ebenfalls verfügbar

Die Gesichtserkennung in der Bildbearbeitung wird von einem KI-Netzwerk unterstützt und mit der “Glanz entfernen”-Technologie werden Gesichter gleichmäßig und schön. Per Schlankes Gesicht 2.0 können Gesichter verschlankt werden.

Alle Nutzer von Skylum Luminar 4 können kostenlos auf Version 4.20 aktualisieren, um von allen neuen Funktionen des Programms zu profitieren.

