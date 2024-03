Home Daybreak Apple Beeindruckende Podcast-Transkripte | Siri wird smarter | Apple schikaniert alternative App-Shops – Daybreak Apple

Beeindruckende Podcast-Transkripte | Siri wird smarter | Apple schikaniert alternative App-Shops – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Die Podcasts-App hat ein neues Feature mit iOS 17.4 und das ist tatsächlich eine coole Sache. Die App zeigt jetzt auf Wunsch ein Transkript von vielen Episoden. Wir haben die Funktion kurz getestet und sind begeistert.

Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Das ist mal ein Ding! Das neue Transkript-Feature der Podcasts-App macht einen tollen Job. Unter iOS 17.4 können Nutzer ihre bevorzugten Podcasts auch lesen, statt sie zu hören. Nach Begriffen suchen lässt sich auch und das funktioniert alles extrem gut, wir haben das Transrkipt-Feature getestet und hier ist unser Bericht.

Siri wird auch ein bisschen praktischer

Mit dem Update auf iOS 17.4 wird Siri auch ein bisschen modifiziert. Die Anrede lässt sich jetzt verkürzen, außerdem bekommt Siri eine Funktion, die Nutzer etwa von Alexa schon lange kennen. Auch diese Neuerung funktioniert im Test ganz gut.

Apple will App Store-Alternativen weiter behindern

Ein wiederum nicht so feiner Zug ist Apples Einschränkung für neue, alternative App Stores, die es seit iOS 17.4 geben darf: Diese sind nur für Nutzer in der EU nutzbar und Apple will mit allen Mitteln dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Außerhalb der EU funktionieren diese App-Shops bald nicht mehr. Einen rationalen Grund dafür gibt es nicht. Viel mehr möchte Apple die veränderte Tatsachenlandschaft nach wie vor nicht akzeptieren.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Es ist eine neue Außensteckdose mit Smart Home-Funktionalität auf dem Markt. Was die kann, lest ihr hier.

Elon Musk und OpenAI streiten sich.

Ein abstruser Streit ist zwischen Tesla-Chef und Ex-Open-OpenAI-Geldgeber Elon Musk und OpenAI ausgebrochen. Beide werfen mit Vorhaltungen nacheinander und das ganze entwickelt sich mehr und mehr zu einer Posse des KI-Zeitalters, hier die neuesten Entwicklungen.

Die Telekom verschenkt einen Premiumtarif.

Die Telekom hat eine auf den ersten Blick spannende Aktion aufgelegt: Geschäftskunden erhalten den Spitzentarif für den Rest des Jahres geschenkt, doch das Angebot hat leider einige Haken.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!