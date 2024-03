Home Betriebssystem Beeindruckend: Apples Podcast-Transkript-Feature funktioniert extrem gut

Apples Podcasts-App hat mit iOS 17.4 ein mächtiges Feature dazu bekommen: Die Transkript-Funktion. Diese stellt das Skript zu Episoden bereit und zwar voll automatisiert erstellt. Wir haben die neue Funktion im Kurztest ausprobiert und sind beeindruckt.

Apple hat mit dem Update auf iOS 17.4 eine spannende Neuerung in die Podcasts-App eingebracht: Diese unterstützt jetzt Transkripts. Dabei können Hörer eine Episode in der Textfassung lesen und auch im Text und im gesamten Katalog suchen. Im Vorfeld hatte Apple bereits eine ganze Weile im Hintergrund Folgen transkribiert.

So funktioniert’s

Auf die neue Funktion wird bereits beim ersten Aufruf der App nach dem Update auf iOS 18.4 hingewiesen und die Funktionsweise erklärt. Sie ist aber auch nicht schwer zu verstehen: Im Kontextmenü einer jeden Sendung gibt es den neuen Punkt „Transkript anzeigen“. Tippt man ihn an, erscheint kurz darauf das Skript zur Sendung.

Apple hatte erklärt, dass möglicherweise noch nicht für alle Episoden Skripte verfügbar sein könnten, in unserem kurzen Test fanden wir allerdings auch im deutschsprachigen Raum keine aktuellere Episode, die kein Skript hatte.

Die Qualität der Texte

An der Güte der transkribierten Texte gibt es nichts auszusetzen, sie ist erstaunlich gut. Bei Radiobeiträgen von professionellen Sprechern hat eine Text-zu-sprache-Software es auch nicht ganz so schwer, aber die Transkripte sind auch bei privaten Podcasts oder in Interview-Situationen und Dialogen mit mehreren Teilnehmern erstaunlich akkurat, die kleinen Fehler, die sich hier und da einschleichen, sind zu verkraften.

Springen und suchen

Nutzer können in einem geöffneten Transkript eine Suchfunktion aufrufen. Es ist auch möglich, an eine Stelle zu springen, an die man im Text vorgerückt ist, hierzu muss die entsprechende Passage einfach lange gedrückt werden, dann erscheint unter anderem ein Wiedergabe-Icon.

Spannend auch: Die Suche ist nicht auf eine geöffnete Episode beschränkt. Auch in der globalen Podcast-Suche ist die Suche nach Textstellen bereits enthalten, ähnlich wie die Suche in der Musik-App auch nach Lyrics sucht.

Hieraus ergibt sich ein mächtiges Recherche-Werkzeug, mit dem sich effizient eine riesige Menge an Wortbeiträgen auf eine Weise nach Inhalten durchsuchen lässt, die es so zuvor nicht gab und die abseits vom privaten Gebrauch nur in gut geführten Archiven mit einer top-gepflegten Verschlagwortung möglich ist.

Fazit

Die Transkript-Funktion ist beeindruckend gut umgesetzt. Das Feature ist sicher keine Funktion, die eine Mehrheit der Nutzer häufig einsetzen wird, umso mehr muss man es Apple anrechnen, so viel Arbeit in es gesteckt zu haben.

Apples Podcasts-App ist in letzter Zeit etwas ins Hintertreffen geraten, allen voran Spotify haben dem Apple-Dienst zugesetzt, lange hat Spotify schlicht mit besseren und vor allem auch massentauglicheren Funktionen für Podcaster gepunktet, während Apple sich sehr auf hoch profitable Podcast-Produktionsfirmen und Netzwerke konzentriert und zahlreiche Features gebracht hat, die viele kleinere Formate nicht adressieren. Mit den Transkripts hat Apple nun wieder eine Funktion vorgebracht, die die App für einige Nutzergruppen deutlich aufwertet und an Attraktivität gewinnen lässt.

