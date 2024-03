Home Betriebssystem iOS 17.4: Siri reagiert jetzt auf Kurzform und kann Folgefragen

Mit iOS 17.4 lässt sich Siri ein bisschen schneller ansprechen. Zudem erhält die Sprachassistentin auch einen Modus für Folgefragen, den andere Assistenten schon haben. Beides funktioniert zufriedenstellend.

Apple hat gestern Abend iOS 17.4 für alle Nutzer veröffentlicht. Das Update bringt eine kleine Änderung für Siri nach Deutschland: Es ist jetzt möglich, die Sprachassistentin auch direkt mit dem Aktivierungswort Siri aufzurufen. Die bislang genutzte Phrase „Hey Siri“ ist damit nicht mehr nötig. Die Neuerung war bereits zuvor angekündigt worden.

Folgefragen werden auch bei Siri Realität

Zudem kommt eine weitere Neuerung dazu, die etwa Nutzer von Alexa schon lange kennen: Die Folgefragen. Dabei kann der Nutzer einer Anfrage direkt eine weitere folgen lassen, ohne erneut das Aktivierungswort sprechen zu müssen.

Auf die Neuerungen bei Siri weist iOS hin, nachdem das iPhone auf iOS 17.4 aktualisiert wurde.

Neue Siri-Funktionen funktionieren

Im kurzen Test taten die angekündigten Neuerungen, was sie sollten. Allerdings muss der Nutzer zügig und recht energisch reagieren, wenn er eine Folgefrage anschließen will. Nach kurzem Zögern verschwindet Siri sonst nämlich wieder. Hier ist allerdings immer eine schwierige Abwägung zu treffen, eine Assistentin, die ständig Teile von Gesprächen als Anweisung versteht, will auch niemand. Vor diesem Hintergrund scheint Apple die Aufgabe ordentlich gelöst zu haben.

Den großen Neuanfang für Siri bringt dann wohl in einigen Monaten iOS 18, schon jetzt steigen die Erwartungen an die dann wohl KI-inspirierte Sprachassistentin immer weiter.

