Offizielle Antwort: Open AI widerspricht Elon Musk

Der Gerichtsstreit zwischen Elon Musk und OpenAI geht in die nächste – nun offizielle – Runde. Nachdem Elon Musk das Unternehmen, dass er 2015 mitbegründete, verklagt hat, gab es bereits eine durchgesickerte interne Mail, in der OpenAI auf die Vorwürfe und mögliche Beweggründe Musks eingeht.

Zwei Tage später gibt es nun eine offizielle Antwort von OpenAI. Darin adressiert der ChatGPT-Gründer die Anschuldigungen von Elon Musk und enthüllt durchaus brisante Informationen. Eine Antwort Musks steht noch aus, dürfte aber nicht lange auf sich warten lassen.

Gegenangriff: Wollte Musk OpenAI übernehmen?

„Wir sind traurig, dass es so weit gekommen ist mit jemandem, den wir zutiefst bewundert haben“, schreibt das Unternehmen in seiner Antwort auf die bisherige Berichterstattung. „Jemand, der uns zu höheren Zielen inspirierte, uns dann sagte, dass wir scheitern würden, einen Konkurrenten gründete und uns dann verklagte, als wir begannen, ohne ihn signifikante Fortschritte in Richtung der Mission von OpenAI zu machen.“

Es ist unbestritten, dass auch Elon Musk im Bereich der künstlichen Intelligenz stattfinden möchte. Unlängst intensivierte Tesla die Bemühungen in den Feldern KI und Robotik. OpenAI macht nun öffentlich, dass es wohl einen Übernahmeversuch des Elektroautobauers – ebenfalls von Musk gegründet – gab. Bei einer angestrebten Fusion hätte Musk die volle Kontrolle sowie die Chefposition bei OpenAI übernehmen wollen, so das Unternehmen.

OpenAI weist Vorwürfe zurück

Auf die Vorwürfe durch Musk, OpenAI würde Vertragsbruch begehen und der Menschheit schaden, antwortet man wie folgt: „Die Mission von OpenAI ist es, sicherzustellen, dass AGI der gesamten Menschheit zugute kommt, was sowohl die Entwicklung sicherer und nützlicher AGI als auch die Unterstützung bei der Schaffung von Vorteilen für die breite Masse bedeutet“.

