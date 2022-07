Home Featured Autokorektur aus! Wieder die Verdumung und Endmündigung -[KOLUMNE]

Es gibt keine Rechtschreibung!

Räumen wir zunächst mit einem Mythos auf: Es gibt keine Rechtschreibung. Anders gesagt, sie türfen schreipen vie si wolen, es ist immer richtig. Es sei denn, Sie a) besitzen ein iPhone, b) sind Finanzbeamtin oder c) Schüler. Dann müssen Sie sich an die Empfehlungen des Rates für deutsche Rechtschreibung (ja, klingt deutsch, besteht aber aus Mitgliedern aus sieben Ländern) halten. Rats-Deutsch ist offiziell-richtiges Deutsch, bleiben wir in diesem Text dabei, so verstehen wir uns besser.

Apples Orthografie-Diktat

Naja, ich habe übertrieben. Nur b) und c) sind für Behörden und Schulen wirklich geregelt, bei a) wie Apple unterwerfen wir uns freiwillig dem Orthografie-Diktat. Leider. Die bekannte Telefon-Manufaktur aus Kalifornien nennt es – wie übrigens alle anderen auch – „Autokorrektur“. Das allein wäre eine unverschämte Beschönigung. Nennen wir es deshalb Du-bist-blöd-ich-weiß-es-besser-Klugscheißer-Funktion.

Clou oder Klo? Entscheidet Apple!

Das Netz ist voll mit Stilblüten, die die Autokorrektur eines iPhones hervorbringt („Autocompletefail“ lautet das Stichwort). Manchmal sind sie lustig, manchmal verwirrend und selten auch verstörend, wenn aus Jacke Kacke, aus Pesto Pestizid und aus Feierabend Feuerbestattung wird. Unser Hund heißt „Clou“ (die Kenner erkennen den C-Wurf) und unzählige Male fragte ich per iMessage, ob das Klo raus war.

Hilf mir es selbst zu tun – entmündige mich nicht!

Unterstellen wir Apple eine gute Absicht die Wahrheit in der Sprache zu suchen und uns zu helfen. Warum mündet dies aber in eine regelrechte Entmündigung? Warum wird ein Wort als apple-falsch erkannt und ohne mein Zutun geändert? Ich schreibe – vermeintlich – falsch, mein iPhone korrigiert automatisch, möchte ich das ursprüngliche Wort haben, muss ich aktiv werden. Bitte, Apple, lasse mich entscheiden, wie ich schreiben möchte! Hilf mir gerne, es selbst zu tun (die Kenner erkennen den Klassiker der Pädagogik). Schließen wir von mir aus einen Kompromiss: Markiere mir das, von dem du Stück Silikon denkst, es wäre falsch. Stopp (Ja, zwei „p“ – auf den Verkehrsschildern steht es falsch, die Ausrede ist: Es soll international einheitlich sein). Danke.

Microsoft ist schuld!

Die Geschichte verbockt hat übrigens ein anderer Tech-Gigant: Microsoft. Die hatten die Idee mit der Autokorrektur und das Elend nahm seinen Lauf. Ein Entwickler namens Dean Hachamovitch soll dafür verantwortlich sein. Unterstellen wir auch ihm gute Absichten und kein mangelndes Selbstvertrauen oder ein gestörtes Verhältnis zu seiner Sprache.

Autokorrektur macht dumm

Naja, ich habe übertrieben. Niemand wird dumm durch Autokorrektur, aber sie macht auch nicht schlauer. Ein kleiner Test? Aggressiv, bisschen, Email, bis auf weiteres, googeln,–zwei der Beispiele sind falsch geschrieben. Mein iPhone macht es mir einfach diese Dinge nicht lernen zu müssen.

Sprache ist Macht

Übrigens ist dieser Eingriff in die Sprache nicht so niedlich wie er scheint, denn schon George Orwell wusste im Buch „1984“: Sprache ist Macht. Stellen wir uns irgendwo auf dieser Welt ein autokratisches Regime vor, das eine Blacklist von Begriffen definiert, die immer per Autokorrektur geändert werden.

Macht es die Welt zu einem besseren Ort?

Macht also eine Autokorrektur-Funktion die Welt… (Sie wissen schon). Ein klares Nein. Oder nur ein ganz klein wenig. Sie behebt viele Flüchtigkeitsfehler beim Schreiben, das ist sehr angenehm. Kann sie Krisen verursachen, Trennungen provozieren, Missverständnisse auslösen? Ja. Erleichtert sie mir das Schreiben? Nein! Auch wenn ich keine Flüchtigkeitsfehler mache, lebe ich doch ständig in der Panik, nicht genau das gesendet zu haben, was ich eigentlich schreiben wollte. Es zwingt mich, ständig gegenzulesen und mein iPhone zu re-korrigieren. Und manchmal ist ein Text wichtiger als die Frage nach dem Gassi-Gehen des Hundes. Das nervt.

Also: Autokorrektur aus! Meine Fehler sind meine Fehler.

Zur Person

Dr. Marco Fileccia arbeitete lange Jahre als freier Journalist. Mit seiner Promotion in Mediendidaktik arbeitet er heute hauptberuflich als Lehrer an einem Gymnasium. Daneben schreibt er für verschiedene Verlage und Landesmedienanstalten sowie die Bundeszentrale für politische Bildung. Für Apfelpage.de schaut er auf die Stärken und Schattenseiten des Apple-Universums.

