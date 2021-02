Home Apple Ausgezeichnet: Publikumsliebling „Ted Lasso“ räumt vielleicht bei Golden Globes ab

Ausgezeichnet: Publikumsliebling „Ted Lasso“ räumt vielleicht bei Golden Globes ab

Apple TV+ kann sich möglicherweise in Zukunft mit einigen weiteren Golden Globes schmücken: Die Comedy-Serie „Ted Lasso“ und ihr Hauptdarsteller erhielten Nominierungen. Zwei weitere Staffeln der Überraschungserfolgsserie sind bereits unterwegs. Auch können wohl weitere Produktionen von Apple TV+ bei den Golden Globes punkten.

Apple TV+ geht bei den diesjährigen Golden Globes möglicherweise nicht leer aus: Die Serie „Ted Lasso“ erhielt gleich mehrere Nominierungen für die begehrten Auszeichnungen. Die Produktion erhielt die Nominierung für den Golden Globe als beste TV-Serie in der Kategorie Music oder Comedy. Auch der Hauptdarsteller Jason Sudeikis, der den Titelhelden Ted Lasso spielt, erhält eine Nominierung. Er könnte mit dem Golden Globe für die beste Leistung eines Schauspielers in der entsprechenden Kategorie bedacht werden, wie CNN berichtete.

Ted Lasso ist in der Serie ein amerikanischer Football-Trainer aus Kansas, der plötzlich vor die Aufgabe gestellt wird, einen britischen Profifußballclub zu trainieren – ohne den Hauch einer Ahnung von Fußball, aber mit Herz und einem unerschütterlichen Optimismus.

„Ted Lasso“ wurde rasch zum Publikumsliebling der Zuschauer von Apple TV+. Aktuell sind bereits zwei weitere Staffeln unterwegs, die Apple in Auftrag gegeben hatte. Bis zu deren Erscheinen wird allerdings noch einige Zeit vergehen.

Noch weitere Auszeichnungen für Produktionen von Apple TV+

Neben „Ted Lasso“ konnten auch andere Inhalte bei den Golden Globes punkten: Bill Murray wurde für den Golden Globe als bester Schauspieler in einer Nebenrolle nominiert. Er ist in dem Apple TV+-Spielfilm „On the Rocks“ zu sehen. Die Animationsserie „Wolfwalkers“ erhielt eine Nominierung für den Golden Globe in der Kategorie der besten Animationsproduktion.

Apple lässt es sich nicht nehmen, seine Erfolge im Rahmen einer entsprechenden Pressemitteilung (Affiliate-Link) zu präsentieren. Der Streamingdienst kann gute Presse brauchen: Sein Erfolg auf dem Streamingmarkt ist auch gute eineinviertel Jahre nach dem Start noch immer mehr als überschaubar, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Nachtrag

In einer früheren Version des Artikels haben wir den Ereignissen ein wenig vorgegriffen, dies wurde im Text korrigiert.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!