Aufgrund von Corona: Diese Tools fürs Home-Office gibt es jetzt kostenfrei

Wir müssen euch über neue Corona-Neuigkeiten und Politiknews nicht auf dem Laufenden halten, das tun andere bereits in großem Ausmaß. Doch die Auswirkungen sind durch die Bank auch in unseren News-Kategorien zu spüren. Doch auch im „positiven Sinne“: So trifft es im Moment gerade etliche Apps, die kostenfrei angeboten werden.

Wer von zuhause im Home Office arbeiten kann, bekommt von diversen Firmen die eigentlich kostenpflichtigen Tools & Programme aufgrund der Corona-Krise für einige Wochen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Nachfolgend listen wir euch eine Auswahl auf, Ergänzungen von euch in den Kommentaren werden gerne zeitnah eingepflegt:

Photoshop

Studenten und Schüler, deren Bildungseinrichtung über eine Education-Licence verfügt, können bis zum 31.05.2020 von zuhause aus kostenfrei auf Photoshop und Co zugreifen.

Microsoft Teams/ Microsoft Office

Hier werden Chat, ein Kalender sowie Video- und Audiotelefonie in einer gut durchdachten Oberfläche zusammengeführt. Das Beste daran: Microsoft gönnt euch die Premiumvariante gleich für das ganze Jahr 2020 – hier könnt Ihr alle Details nachlesen. Außerdem stellt euch der Redmond-Konzern die Webapplikation (im Browser) von Word, Excel und Powerpoint gratis zur Verfügung.

1Password

Der Passwort-Manager ist auch nach Umstellung auf ein Abo eines der beliebtesten Tools weltweit zum plattformübergreifenden Verwalten von Passwörtern. Hier bietet der Entwickler eine Verlängerung seiner Test-Phase für das „Business“-Modell auf insgesamt sechs Monate an.

Google G-Suite

Solltet ihr G-Suite-Kunde sein könnt ihr gerade kostenfrei auf die dazugehörigen Premiumfunktionen des Konzerns aus Mountain View zugreifen – bis zum 01. Juli 2020. Dazu zählen unter anderem bis zu 250 Teilnehmer pro Meeting, ein Livestream mit bis zu 100.000 Zuschauern sowie das Aufzeichnen und Abspeichern des Feeds im Google Drive.

TeamViewer

Auch aus Deutschland gibt es gerade ein Angebot. So lässt sich zurzeit die Privatversion von TeamViewer ohne Einschränkungen für berufliches Arbeiten nutzen; das Unternehmen drückt hier gerade sämtliche Augen zu.

Zuhause fit bleiben

Auch wenn es bisher noch keine offizielle Ausgangssperre in Deutschland gibt, sollten sich die Aufenthalte draußen auf ein Minimum beschränken. Damit Ihr trotzdem kein Bauchspeck ansetzt, könnt Ihr euch die Yoga – und -Fitness-App Down Dog bis zum 01.04.2020 kostenfrei herunterladen. (Diesmal auch wirklich :D)

Kult-Taschenrechner

Wer erinnert sich noch an den kultigen Taschenrechner TI-83/ TI-84 von Texas Instruments, der uns alle im Mathematik-Unterricht gequält hat? Der war seinerzeit allen anderen Taschenrechnern weit voraus, denn man konnte mit ihm Graphen zeichnen, fortgeschrittene Statistikfunktionen aufrufen und vieles mehr.

Der Grund für die kleine Ausschweifung ist, dass sich zurzeit die Taschenrechner-App GraphNCalc83, die ein optisches und funktionales Ebenbild des Taschenrechners darstellt, kostenfrei laden lässt – eine Premiere. Seit dem App Store Debüt lag der Preis für die App immer konstant zwischen 4,00€ und 6,00€.

O2 erhöht den Speed seiner Datendrossel

Zudem gab der Münchner Mobilfunker bekannt, dass man vorübergehend die gedrosselte Geschwindigkeit bei allen Tarifen mit einem Datenvolumen erhöht – von 32 kbit/s auf 384 kbit/s. Das ist zwar immer noch wenig, sollte aber für WhatsApp-Nachrichten und Co ausreichen.

In den kommenden Wochen werden sie sich ohne Einschränkungen über aktuelle Entwicklungen informieren und mit Familie und Freunden in Kontakt bleiben können – telefonisch oder Videotelefonie, über WhatsApp und andere digitale Kanäle. Dafür wird die Surf-Geschwindigkeit nach Verbrauch des inkludierten Datenvolumens auf 384 Kbit/s angehoben. Mit dieser vorbehaltlich bis Ende April geltenden Aktion können Kunden die relevantesten Smartphone-Anwendungen ohne Zusatzkosten unlimitiert nutzen.

Laut Unternehmensangaben werde die Umstellungen in allen entsprechenden O2-Postpaid-Tarifen „in den nächsten Tagen“ greifen und gilt, wie zitiert, zunächst einmal bis Ende April.

Weitere Tools findet ihr in diesem schicken Artikel bei der Süddeutschen Zeitung! Habt ihr noch weitere Tipps für uns?

