Auch neues MacBook Air 256 GB mit langsamerer SSD ausgestattet

Auch das neue MacBook Air 15 Zoll nutzt in der Einstiegskonfiguration eine langsamere SSD. Diese ist bis zu 50% langsamer als der Speicher in den höher ausgestatteten Modellen. Das wird sich im Alltag zwar nur selten, bei bestimmten Anwendungsfällen aber doch bemerkbar machen.

Apple setzt auch im neuen MacBook Air 15 Zoll in der Einstiegskonfiguration auf eine langsamere SSD, das hat nun der YouTube-Kanal Max Tech bestätigt. Diese Version ist mit 256 GB SSD-Kapazität ausgestattet.

In früheren Modellen verwendete Apple hier zwei 128 GB-NAND-Module, doch heute wird diese Konfiguration mit einem 256 GB-Single-NAND-Einsatz bestückt.

Verschiedene Modelle sind betroffen

Diese Praxis verfolgt Apple bereits beim MacBook Pro 13 Zoll, dem MacBook Air 13 Zoll und dem Mac mini. Es war nicht überraschend, dass auch das neue MacBook Air so ausgestattet wird.

Ab 512 GB werden auch hier Multi-NAND-Chips eingesetzt.

Was sind die Folgen?

Die Single-SSD kann zu Einbrüchen bei der Datentransferrate von zwischen 30% und 50% führen. Das klingt nach viel und in der Tat kann es sich bemerkbar machen, etwa dann, wenn regelmäßig große Datenmengen auf externe Laufwerke verschoben oder von dort kopiert werden. Wer das vor hat, sollte diese Tatsache im Blick behalten, auch die Auslagerung von Arbeitsspeicher auf die SSD ist davon betroffen, hier bricht dann ebenfalls die Geschwindigkeit ein.

In den meisten Alltagssituationen wird der Nutzer von der veränderten Geschwindigkeit indes eher nichts bemerken. Das neue MacBook Air schneidet in ersten Reviews von Redaktionen und YouTubern gut ab, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten, das Preis-Leistungs-Verhältnis gilt als sehr gut.

