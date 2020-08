AR-Entwicklung: Apple kauft Spaces für eigenes Portfolio

Apple hat sein Portfolio rund um AR und VR weiter ausgebaut. Mit der Firma Spaces hat sich der iPhone-Konzern ein potenzielles Opfer der Corona-Krise eingekauft. Dessen Lösungen dürften perspektivisch in Apples Entwicklungen aufgehen.

Apple hat abermals eine Zukauf im Schwerpunkt AR und VR getätigt. Das Unternehmen Spaces wurde unlängst von Apple übernommen. Bei Spaces handelt es sich um ein Startup, das auf die Entwicklung von AR- und VR-Lösungen für den Einsatz in Vergnügungs- und Freizeitparks gesetzt hatte. Indes, der Ausbruch der weltweiten Corona-Krise hat der Nachfrage nach den Lösungen von Spaces naturgemäß erheblich zugesetzt.

Das Unternehmen hat allerdings rasch auf die Spezialisierung auf AR-basierte Konferenzlösungen umgestellt. Nun gehört Spaces zu Apple. Der Konzern hat den Zukauf inzwischen gegenüber Branchenmedien bestätigt. Es ist zu vermuten, dass die Entwicklungen von Spaces nach und nach in die verschiedenen Apple-Produkte einfließen werden.

Apple arbeitet weiter an seiner AR-Roadmap

Wann genau welche Technologie von Spaces in welchem Produkt von Apple zum Einsatz kommen wird, bleibt abzuwarten. Auch unklar ist, wie schnell die Firma ihre eigenen Lösungen vom Markt nehmen wird. Bekannt ist, dass Apple aktiv an diversen AR-Strategien arbeitet. Diese bestehen bis jetzt noch immer lediglich in Form verschiedener Softwarelösungen wie ARKit.

Die Gerüchte um eigene AR- oder VR-Hardware aus Cupertino wollen aber seit geraumer Zeit nicht mehr verstummen. Letzten Einschätzungen nach arbeitet Apple sowohl an einem VR-Headset für Unterhaltungsanwendungen, als auch an einer AR-Brille, die im Alltag hilfreich sein soll. Ein Marktstart liegt aber wohl noch Jahre in der Zukunft.

