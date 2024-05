Home Betriebssystem Apple TV: Nutzer können tvOS 17.5 laden

tvOS 17.5 hat ebenfalls sein Update erhalten. Apple stellt die neue Version nun für alle Nutzer zur Verfügung. Während der Beta hatten sich keine Neuerungen in der Aktualisierung gezeigt, was fürein Update für den Apple TV auch nicht überraschend ist. Fällt euch etwas in der neuen Version von tvOS auf? Lasst es uns gern wissen.

Apple hat heute Abend auch das erwartete Update für das Apple TV vorgelegt. tvOS 17.5 kann damit ab sofort von allen Nutzern geladen und installiert werden. Die Aktualisierung auf tvOS 17.5 kann wie üblich am Apple TV in den Einstellungen vorgenommen werden.

Keine bekannten Neuerungen in neuem Update für tvOS

Apple hat nichts über relevante Neuerungen im Update auf tvOS 17.5 geschrieben, es wurden auch während des Beta-Zyklus keine bemerkenswerten Änderungen oder Neuerungen in der Aktualisierung entdeckt.

Apple dürfte sich hier auf die allgemeine Verbesserung von Performance, Stabilität und Sicherheit konzentriert haben, eventuell werden zu letzterem Punkt zu einem späteren Zeitpunkt noch weitere Details geteilt.

Bemerkt ihr interessante Änderungen oder Neuerungen in der Aktualisierung auf tvOS 17.5? Lasst es uns gerne wissen.

