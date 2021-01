Home Daybreak Apple Apple Watch misst bald Blutzucker? | Dan Riccio wechselt | iPhone 12 Mini Corona-Verlierer? | Apple TV+ vielen kein Geld wert – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Am Dienstag hab ich Dienst… gut, nur mäßig lustig, aber es geht ja noch weiter… … mit der Übersicht über die Newslage in Apple-Land der letzten 24 Stunden.

Das iPhone 12 Mini hat es schwer auf dem Markt: Obgleich das iPhone 12-Lineup insgesamt gesehen eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zu werden scheint, gilt das eben nicht für alle vier Modelle. Der kleinste Bruder ist ungeliebt, zwar nicht von allen, wie wir spätestens seit den Kommentaren von Apfelpage.de-Lesern wissen, aber von denen gibt es ja leider zu wenig, um einen Unterschied zu machen. Analysten in Asien glauben auch einen Grund für die Erfolglosigkeit des iPhone 12 Mini ausgemacht zu haben: Schuld soll Corona sein. Das kleinste iPhone sei nämlich vorwiegend für den europäischen und den US-Markt ausgelegt gewesen und dort habe Corona die Konsumlaune besonders stark eingetrübt. Ob es stimmt oder nicht, das iPhone 12 Mini steht unter Druck.

Dan Riccio wechselt zu geheimem Projekt

Vielen von euch dürfte Dan Riccio etwas sagen. Er trägt einen der wenigen Namen, die man abseits von Tim Cook, Jony Ive und Phil Schiller gleich mit Apple in Verbindung bringt. Klar, er ist auch schon 23 Jahre im Unternehmen und hat vom ersten iMac bis hin zu den neusten 5G-iPhones alles erlebt. Gearbeitet hat er unter anderem als iPad-Hardware-Chef und bis dato als VP of Hardware Engineering. Nun wechselt er zu einem vollkommen unbekannten Projekt. Dem Apple Car? Der Apple-Brille? Hier geht es zu unserem Bericht von gestern Abend.

Apple TV+ holt Nutzer nicht im Portemonnaie ab

Apple TV+ als totalen Flop zu bezeichnen, wäre stark verkürzt und so auch nicht ganz zutreffend. Der Dienst muss aber ohne Frage eine lange Durststrecke überstehen, bevor er einmal Geld verdient. Apple hat einen langen Atem, das ist bekannt, ob man in Cupertino auch so viel Geduld haben wird, wie nötig ist, bleibt abzuwarten. Denn einstweilen sind nur wenige Zuschauer bereit und willig, für Apple TV+ Geld zu bezahlen, bei Disney+ öffnen sie ihren Geldbeutel dagegen offenbar mit leichter Hand und Freude im Herzen. Beileid, Apple!

Misst die Apple Watch bald Blutzucker?

Zweifellos eine der spannendsten Gerüchte des gestrigen Montags: Die Apple Watch könnte 2021 endlich den Blutzucker messen. Endlich, weil es entsprechende Gerüchte schon lange gab. Selbst Tim Cook persönlich soll eine ganze Weile mit einem Prototyp am Arm herumgelaufen sein, hier im Archiv nachzulesen. Aber dies wäre eine weitere medizinische Funktion und die in ausreichender Perfektion und Zuverlässigkeit zu entwickeln und dann auch noch von den Gesundheitsbehörden der wichtigsten Absatzmärkte zertifizieren zu lassen, ist ein hartes Stück Arbeit, wie wir bei der Einführung der EKG-Funktion gesehen haben. Das muss auch so sein, schließlich ist uns unsere Gesundheit wichtig. Eine Blutzuckermessung der Apple Watch würde indes zweifellos vielen Leuten das Leben leichter machen.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple hat eine zweite Version des Release Candidate von macOS Big Sur 11.2 an die registrierten Entwickler verteilt, knapp eine Woche nach der ersten Version. Daraus ergibt sich, dass man wohl noch an der einen oder anderen Stelle Probleme lösen musste. Wann das Update für alle nutzer erscheint, ist unklar.

Die AirPods Max halten so lange durch, wie Apple verspricht.

20 Stunden sollen die AirPods Max mit einer Akkuladung spielen und: Das tun sie. Allerdings zeigt sich die Prozentanzeige der Batterie ab und zu etwas launisch. Ein unabhängiger Test hat die Fähigkeiten der AirPods Max unter die Lupe genommen, mehr dazu hier.

Apple könnte ein glänzendes Jahr bevorstehen.

Apple legt bekanntlich am Mittwoch seine Quartalszahlen vor. Schon im Vorfeld machen die Analysten ihre Prognosen und die sind optimistisch. Um 15% könnte das Unternehmen dieses Jahr wachsen, glauben die zuversichtlichsten Marktbeobachter, hier lest ihr mehr.

Ich wünsche euch jetzt einen nicht zu verschneiten Dienstag und verabschiede mich für den Moment.

