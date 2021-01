Home Hardware Nachgemessen: AirPods Max spielen so lange, wie von Apple versprochen

Die AirPods Max halten mit einer vollen Akkuladung so lange durch, wie Apple angibt, das haben nun unabhängige Tests gezeigt. Dabei wurde ein praxisnahes Testszenario aufgebaut. Auch die etwas ungut kommunizierte Thematik des Energiesparmodus im Schutz-Case verhagelte diesen Test nicht.

Offenbar sind die Angaben Apples zur Batterielaufzeit der AirPods Max realistisch und bilden die tatsächlichen Laufzeiten im Alltag ab: Die neuen Highend-Kopfhörer von Apple wurden unlängst von einer Designagentur in Hinblick auf ihre Akkulaufzeit getestet. Diese führte die Tests als Teil des Produktmarketings für einen eigenen Ladeadapter für die AirPods Max (Affiliate-Link) durch, man kann also davon ausgehen, dass die Agentur an aussagekräftigen Ergebnissen interessiert war. Hierbei wurde überprüft, ob Apples Angaben zur Batterielaufzeit der Realität entsprechen. Apple erklärt, die AirPods Max bieten genug Saft für rund 20 Stunden Musikwiedergabe.

Im Test der Agentur spielten die AirPods Max die Global Top 100-Playlist auf Apple Music so lange, bis der Akku leer war. Dies war nach etwa 22 Stunden der Fall. Währenddessen war die Lautstärke der Wiedergabe auf 75% gestellt und ANC war aktiviert.

Während die Laufzeit also sogar leicht besser ausfiel, als von Apple angegeben, wurde eine gewisse Verzerrung bei der Akkuanzeige beobachtet. Der Sprung von 100% zu 99% dauerte über eine Stunde, anschließend sank der Ladestand linear, bis auf 1%. Danach dauerte es nochmals über eine Stunde, bis endgültig Schluss war.

Apples Ultra-Stromsparmodus

Mit dem Ausschalten der AirPods Max ist es wieder einmal so eine Sache: Es geht nicht. Der Nutzer kann die AirPods Max nur in das Schutz-Case von Apple legen, dann wird nach 18 Stunden ein Ultra-Stromsparmodus aktiviert. Außerhalb des Case passiert das nach 72 Stunden. Im Test verloren die AirPods Max innerhalb, als auch außerhalb des Case in 12 Stunden 5%, die AirPods Max verhalten sich also so, wie von Apple angegeben.

Wieso Apple nicht einfach einen konventionellen Aus-Schalter einbauen konnte, wird wohl auf ewig ein Geheimnis bleiben. Während also der Akku unter normalen Umständen das leistet, was Apple verspricht, haben einige Nutzer dennoch Probleme mit der Batterie. Wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten, leert sich diese oftmals deutlich zu rasch. Eine mögliche Ursache ist aktuell ebenso unbekannt, wie eine Lösung absehbar ist.

