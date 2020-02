Apple veröffentlicht Trailer zu zehn Apple-TV-Plus-Inhalten

Auf seinem deutschen YouTube-Kanal hat Apple deutschsprachige Trailer zu zehn Inhalten seiner Videostreaming-Plattform Apple TV Plus veröffentlicht.

Welche Trailer sind zu sehen?

Die veröffentlichten Trailer stammen von den Produktionen “The Morning Show”, “For All Mankind”, “See – Reich der Blinden”, “Helpsters – Das Monsterquartett”, “Vier Freunde un die Geisterhand”, “Snoopy im All”, “Servant”, “Truth Be Told – Der Wahrheit auf der Spur”, “Dickinson” und “Die Elefantenmutter”.

Die Serien und Filme sind mittlerweile alle in deutscher Sprache auf Apple TV Plus für Abonnenten abrufbar. Die einzelnen Trailer geben einen kurzen Einblick in die Serie bzw. Film und verleiten dazu, in den Videodienst hineinzuschnuppern.

Das wertvollste Unternehmen der Welt hat zahlreiche bekannte kostspielige Regisseure, Schauspieler und Schauspielerinnen verpflichtet. Steven Spielberg ist ebenso von der Partie wie Jennifer Aniston, Jason Momoa oder Reese Witherspoon.

Was kostet der Streamingdienst?

Die ersten sieben Tage können Interessierte Apple TV Plus kostenlos testen. Nach Ablauf der Woche werden monatlich 4,99 Euro berechnet. Alle Inhalte lassen sich nach einem Download auch offline anschauen und weder die Filme noch Serien werden durch Werbespots unterbrochen.

Wer ein Apple-Gerät wie ein iPhone, iPad, Mac oder Apple TV kauft, der kann den Video-Streamingdienst ein Jahr lang kostenlos nutzen. Unterwegs lassen sich die hochwertigen Produktionen über die Apple TV App zum Beispiel auf der Busfahrt zur Universität genießen.

Monatlich kommen neue Inhalte hinzu und jährlich soll Apple einen hohen einstelligen Milliardenbetrag in diesen Bereich investieren. Gegenüber den mächtigen Konkurrenten Netflix und Amazon Video ist Apples Videostreaming-Dienst wegen der überschaubaren Anzahl an Content derzeit noch im Nachteil.

