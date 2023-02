Home Apple Apple überarbeitet seine Webseite und führt ein Dropdown-Menü ein

Verfasst von Patrick Bergmann // 7. Februar 2023 um 20:33 Uhr // Apple // // Keine Kommentare

In den vergangenen Wochen hat Apple an der Optik einiger seiner Apps und Webseiten gefeilt. So bekam nicht nur die iCloud-Seite einen neuen Anstrich, auch die Support-Webseite wurde überarbeitet. Vor wenigen Minuten ging dann das Design der Startseite von Apple online.

Apple.de im neuen Look

Mit der Startseite ist natürlich www.apple.de gemeint, wobei die Neuerungen nicht sofort ersichtlich sind. Es handelt sich nämlich um sogenannte Dropdown-Menüs, die aufploppen, sobald ihr mit dem Cursor der Maus auf einen der bekannten Reiter Mac, iPhone, iPad usw. fahrt. Wenn ihr beispielsweise mit der Maus über den Punkt „iPhone“ in der Navigationsleiste fahrt, erscheint automatisch ein Dropdown-Menü, das schnelle Links zu weiteren Details zur iPhone-Produktreihe bietet.

Die Navigation ist vom ersten Gefühl runder und nicht mehr statisch wie vorher. Das ist, wie eingangs erwähnt und von Apfelpage berichtet, die dritte Überarbeitung des Konzerns für seine jeweiligen Webauftritte.

Mobile Webseite wurde ebenfalls überarbeitet

Wer die Webseite apple.de auf seinem iPhone oder iPad aufruft, bekommt die mobile Version angezeigt. Hier gibt es ebenfalls einige Veränderungen zu sehen. Entdeckt wurde dies zuerst von dem twitter-user Jared Cardona:

Das Navigationsmenü wurde auf Mobilgeräten, wie im tweet gezeigt, in die obere rechte Seite des Bildschirms verschoben, und es gibt auch neue Animationen. Die werden dann sichtbar, wenn ihr die verschiedenen Produkte auswählt.

