Home iCloud / Services Apple TV+ zeigt demnächst Doku über die gescheiterte Super League

Apple TV+ zeigt demnächst Doku über die gescheiterte Super League

Die WM in Katar ist noch keine vier Wochen alt und war dem Image der FIFA nur wenig zuträglich. Es war mehr als eindeutig, dass es hier lediglich um Geld ging. Geld ist mittlerweile die hauptsächliche Triebfeder, was auch für den europäischen Spitzenfussball geht. Doch dessen Prestigeprojekt namens Super League scheiterte auf spektakuläre Art und Weise. Apple TV+ wird diesbezüglich Ende der Woche eine Doku ausstrahlen.

„Super League: Das Spiel abseits des Feldes“

Im April 2021 schockten die fünf großen Clubs der Premier League zusammen mit den drei Topklubs der Primera Division und den drei italienischen Clubs mit der Ankündigung der Super League – ein Projekt, welches aufgrund massivster Fanproteste keine 48 Stunden überlebte. Doch warum nahm man dieses Risiko überhaupt in Kauf? Diesen Fragen versucht die neue Dokumentation von Apple TV+ auf den Grund zu gehen und dürfte dabei auch aufzeigen, dass die ersten Pläne für dieses Projekt bis weit in die 1980er Jahre zurückreichen. Wer nun Interesse geschöpft hat, sollte sich kommenden Freitag merken. Dann läuft die vierteilige Dokumentation auf Apple TV+ an. Nachfolgend der Trailer mit deutschen Untertiteln:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!