Apple TV+ kündigt neue Thriller-Serie „Hijack“ von und mit Idris Elba an

Apple TV+ schraubt weiter an der Anzahl der verfügbaren Inhalte und hat dabei einen längerfristigen Deal mit Idris Elba und seiner Produktionsfirma abgeschlossen. Die erste Produktion daraus klingt vielversprechend.

„Hijack“ – im Stil von 24

Eine der spannendsten Serien war die Thriller-Serie „24“ mit Kiefer Sutherland in der Hauptrolle, die das Genre zudem neu definiert. Eine Folge entsprach einer Stunde Handlung. Mit der Serie „Hijack“ möchte Idris Elba daran anknüpfen, wie Apple TV+ nun ankündigte. Der Plot klingt auf jeden Fall vielversprechend. Elba spielt einen in der Geschäftswelt versierten und mit allen Wassern gewaschenen Unterhändler namens Sam Nelson, der von den Behörden in London hinzugezogen wurde, nachdem die Entführung eines Flugzeugs bekannt wurde, welches sich auf dem Weg nach London befindet. Nelson verfolgt dabei eine extrem riskante Strategie, die das Leben aller Passagiere kosten könnte.

Elba fungiert als ausführender Produzent

Die Serie wird von George Kay („Lupin“, „Criminal“) geschrieben und von Jim Field Smith („Criminal“, „The Wrong Mans“) geleitet. Elba spielt nicht nur eine der Hauptrolle, er agiert auch als ausführender Produzent. Hintergrund ist seine Produktionsfirma First Look, mit der Apple TV+ eine längerfristige Zusammenarbeit abgeschlossen hatte.

Noch kein Marktstart in Sicht

Die Serie klingt auf jeden Fall spannend und dürfte ihre Zuschauer finden. Erfreulich ist zudem, dass die Handlung aufgrund der kürzeren Zeitspanne deutlich gestrafft wird – 24 war doch hier und da etwas langatmig. Wann wir die Serie zu sehen bekommen werden, ist indes unklar.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

